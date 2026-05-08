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» Dai Comuni
08/05/2026 12:13:00

Valderice, il sindaco Stabile incontra il responsabile di UniCredit nel trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/1778235215-0-valderice-il-sindaco-stabile-incontra-il-responsabile-di-unicredit-nel-trapanese.jpg

 

Incontro istituzionale presso il Comune di Valderice tra il sindaco Francesco Stabile e Renato Mancini, Area Manager Retail di UniCredit per la provincia di Trapani.

L’incontro, svoltosi in un clima di reciproca cordialità, ha rappresentato un’importante occasione per consolidare il rapporto tra l’istituto bancario e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del territorio, delle famiglie e delle imprese locali.

 

Nel corso del confronto, Renato Mancini ha illustrato le più recenti attività di potenziamento della filiale di Valderice, ribadendo la volontà di UniCredit di confermarsi “Banca del Territorio”, vicina alle famiglie e alle imprese in ogni fase della loro crescita attraverso una consulenza dedicata e qualificata.

Particolare attenzione, ha spiegato il manager, continuerà ad essere rivolta al Terzo settore. UniCredit sostiene infatti la crescita delle organizzazioni impegnate nel sociale attraverso un’offerta bancaria dedicata, mettendo a disposizione anche una piattaforma per la raccolta fondi e contributi a fondo perduto destinati a specifici progetti sociali.

 

Il sindaco Stabile ha espresso la disponibilità dell’amministrazione comunale ad intensificare le relazioni con l’istituto bancario, al fine di garantire servizi sempre più efficaci ai cittadini e alle imprese del territorio, sottolineando l’importanza di una collaborazione più stretta per consentire condizioni maggiormente favorevoli alla comunità locale.

L’incontro ha rappresentato, quindi, un momento significativo per ribadire la volontà di UniCredit di operare come banca vicina al territorio e alle istituzioni, rafforzando una cooperazione orientata allo sviluppo economico e sociale di Valderice.



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