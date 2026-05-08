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» Dai Comuni
08/05/2026 22:00:00

Ad Alcamo torna il "Maggio dei Libri" con le "Olimpiadi della Lettura"

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Ad Alcamo torna “Il Maggio dei Libri” con le Olimpiadi della Lettura. Anche quest’anno la Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino” aderisce alla campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, con l’obiettivo di valorizzare il piacere della lettura e il potere delle storie.

 

Per l’edizione 2026, la Biblioteca propone “Le Olimpiadi della Lettura”, un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della città, pensata per trasformare il rapporto con i libri in un’esperienza coinvolgente, dinamica e partecipata.

Attraverso quiz, giochi e sfide a squadre, i ragazzi scopriranno come leggere possa diventare un’attività divertente e stimolante, imparando che ogni libro rappresenta un piccolo tesoro da esplorare.

 

L’iniziativa punta anche a far conoscere sempre di più la Biblioteca Civica e a incentivarne la frequentazione da parte dei più giovani, promuovendo l’interesse per la lettura tra gli studenti. Le “Olimpiadi della Lettura” si svolgeranno martedì 12 maggio a partire dalle ore 9.00 presso la Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino”, in Piazza Ciullo.

Parteciperanno gli istituti comprensivi “M. Montessori”, “Don Bosco – P.M. Rocca”, “N. Navarra” e “S. Bagolino”. Ogni scuola presenterà una squadra composta da dieci alunni selezionati tra le classi prime, seconde e terze della scuola media.

 



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