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Cultura
08/05/2026 10:51:00

Luca Sciacchitano al Salone del Libro di Torino con “Il Pelecidio”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/luca-sciacchitano-al-salone-del-libro-di-torino-con-il-pelecidio-450.jpg

Il trapanese Luca Sciacchitano parteciperà, in collegamento, al Salone Internazionale del Libro di Torino, all’interno dell’incontro “Il futuro conteso: giovani tra violenza e bellezza”, in programma sabato 16 maggio dalle 17 alle 18 alla Casa Umanista di Torino.

L’appuntamento, promosso in collaborazione con l’Associazione Editoriale Multimage e Casa Umanista di Torino, affronterà il tema del futuro delle nuove generazioni in un tempo segnato da guerre, tensioni globali, immagini di violenza e crisi del pensiero critico. Al centro del confronto ci saranno libri e progetti culturali dedicati alla guerra, alla memoria, ai diritti violati, alla pace e alla possibilità della bellezza come risposta alla brutalità del presente.

Sciacchitano interverrà a partire dal suo libro “Il Pelecidio. Perché è moralmente giusto criticare Israele”, pubblicato da Multimage nel 2025. Il saggio affronta uno dei temi più controversi del dibattito pubblico contemporaneo: la possibilità di criticare politicamente Israele senza che questa critica venga automaticamente ricondotta all’accusa di antisemitismo.

Nel libro, l’autore parte dai temi dei crimini di guerra, dei crimini contro l’umanità e dal sospetto genocidio per interrogarsi sui meccanismi culturali e politici che, secondo la sua analisi, hanno spesso reso difficile formulare una critica netta alle azioni dello Stato israeliano. L’obiettivo dichiarato è distinguere la critica politica antisionista dall’antisemitismo, affrontando anche il tema degli interessi geopolitici occidentali e del rapporto tra informazione, colpevolizzazione e consenso.

Luca Sciacchitano, nato a Trapani nel 1975, è autore, saggista e professionista della comunicazione. Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e in Linguistica Moderna, ha pubblicato romanzi, saggi e reportage fotografici. Tra i suoi lavori figurano “Le Ombre di Nahr”, finalista al Premio Argentario 2024, “Fatima”, “Il mistero dei Seleka”, “Ordo ab Chao” e “Bulimismo e Decrescita”. Vive e lavora a Trapani, dove si occupa di comunicazione, editoria e formazione.

Qui è possibile ordinare il libro: Il Pelecidio. Perché è moralmente giusto criticare Israele

Link alla pagina ufficiale dell’evento: Il futuro conteso: giovani tra violenza e bellezza



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