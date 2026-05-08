Pantelleria, Caleca è il nuovo procuratore di Ferrara

08/05/2026 07:00:00

Il magistrato pantesco Francesco Caleca è il nuovo procuratore della Repubblica di Ferrara. La nomina arriva dopo il pensionamento del procuratore capo Andrea Garau ed è stata approvata dalla quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, competente per gli incarichi direttivi.



Caleca, dal 2017 procuratore aggiunto di Bologna, è un magistrato di lunga esperienza. Nel capoluogo emiliano ha lavorato per anni anche nella Direzione distrettuale antimafia, occupandosi di inchieste importanti sulla criminalità organizzata e sulle infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna.



Tra le indagini più note da lui coordinate figura “Black Monkey”, procedimento contro un’organizzazione legata al gioco illegale e ritenuta di stampo ’ndranghetistico, capeggiata da Nicola Femia. Il processo si è concluso con pesanti condanne: 170 anni complessivi di pena per 23 imputati.



Nel corso della carriera Caleca si è occupato anche di indagini economico-finanziarie di rilievo, tra cui il crac Bio-On e il caso Seci, società di riferimento del gruppo Maccaferri, per la quale chiese il fallimento insieme all’allora procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato.

La carriera di Caleca comincia nel 1986 come uditore giudiziario a Palermo. Successivamente è stato giudice a Sciacca per dieci anni, poi magistrato alla Procura di Firenze e quindi a Bologna, dove dal 2010 ha fatto parte del gruppo dei pm della Dda.



Originario di Pantelleria, Caleca è figlio del maresciallo dei carabinieri Filippo Caleca e di Rosa Maccotta. È il più piccolo di quattro figli, fratello dell’avvocato Nino, di Cettina e Rosmery. Nonostante gli impegni professionali, è rimasto molto legato all’isola, dove torna con la famiglia appena possibile.

Parlando della propria esperienza, Caleca ha ricordato il valore dei magistrati incontrati nel suo percorso: “Più che di indagini e di processi mi fa piacere parlare della riconoscenza che porto a tanti colleghi e in particolare a quelli del pool antimafia di Palermo, alcuni dei quali non ci sono più: sono stati modelli di riferimento come onestà e spirito di servizio”.



