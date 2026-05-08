La trappola degli annunci hot: adescavano le vittime online e le derubavano. Due arresti a Trapani

08/05/2026 12:31:00

Adescavano le vittime online con falsi annunci su piattaforme di incontri, promettendo prestazioni sessuali. Poi, una volta fissato l’appuntamento in un B&B, scattava la trappola: raggiri, minacce, percosse e furti. Con le vittime derubate di tutti i loro averi.

I Carabinieri di Valderice hanno arrestato un uomo e una donna, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Trapani su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dai militari, gli indagati avrebbero messo in atto una strategia ripetuta tra ottobre 2025 e gennaio 2026. Le vittime venivano attirate con annunci falsi e, una volta arrivate all’incontro, sarebbero state derubate di denaro, carte di pagamento e, in alcuni casi, anche dell’auto e del cellulare, così da ritardare la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine.

Le accuse contestate, a vario titolo, sono numerose: truffa, rapina, lesioni personali, furto, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti a offendere, detenzione illecita di stupefacenti, insolvenza fraudolenta e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Le indagini avrebbero documentato anche l’uso delle carte rubate per prelievi e acquisti, minacce al personale di polizia intervenuto in difesa di una vittima, il possesso di circa 30 grammi di cocaina e coltelli vietati. Contestato anche il mancato pagamento di un pernottamento in una struttura ricettiva di Trapani.

Dopo le formalità di rito, i due sono stati trasferiti nel carcere di Trapani.



