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Cronaca
08/05/2026 07:05:00

8 Maggio: chiuse le indagini su Garlasco, si sgonfia il caso Minetti, Leone vede Rubio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/8-maggio-chiuse-le-indagini-su-garlasco-si-sgonfia-il-caso-minetti-leone-vede-rubio-450.jpg

E' l'8 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Dopo un anno e mezzo, la procura di Pavia ha dichiarato chiuse le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per i pm l’assassino è Andrea Sempio, vogliono chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi – compreso Marco Poggi, amico di Sempio – ritengono la nuova ricostruzione assurda: per loro il colpevole rimane Alberto Stasi
• Il caso Nicole Minetti si sgonfia. La procura generale dice che tutti gli atti mandati al ministero della Giustizia, e poi al Quirinale, erano regolari. Intanto Giuseppe Cipriani vuole fare causa al Fatto quotidiano
• Ieri si è votato per il rinnovo dei consigli locali in mezza Inghilterra e per i parlamenti regionali di Scozia e Galles. Stando ai sondaggi, laburisti e conservatori saranno spazzati via. I vincitori annunciati sono la destra populista di Nigel Farage e la sinistra eco-populista dei Verdi di Zack Polanski
• Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. La visita è durata nel complesso più di due ore. Alla fine del colloquio il Papa ha donato a Rubio una penna realizzata con legno d’ulivo: «l’albero della pace», gli ha spiegato


• Si è scoperto un presunto biglietto d’addio lasciato da Jeffrey Epstein prima di uccidersi. C’è scritto: «È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio»
• Rudolph Giuliani, ricoverato in ospedale da giorni, è in condizioni critiche
• Il Dipartimento di giustizia Usa sta indagando su una serie di transazioni eseguite sul mercato petrolifero dalla tempistica sospetta: c’è chi ha guadagnato in borsa cifre enormi in coincidenza di proclami di Trump sulla guerra in Iran
• Tinto Brass è stato ricoverato d’urgenza, ma è già in fase di recupero (ha persino chiesto ai medici di poter fumare un sigaro)
• Francis Kaufmann, l’assassino di Villa Pamphilii, è finito in psichiatria
• Il numero uno di Ryanair, Michael O’Leary, ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti
• In Cina continuano le epurazioni di Xi. Gli ex ministri della Difesa Wei Fenghe e Li Shangfu, di 72 e 68 anni, sono stati condannati a morte da un tribunale militare, ma l’esecuzione della pena di entrambi è stata sospesa
• Le Pussy Riot hanno sfilato a Venezia con le bandiere ucraine. Ormai sulla Biennale è guerra fratricida tra i due ex amici Giuli e Buttafuoco
• Il centrosinistra continua a crescere nei sondaggi e il centrodestra, nel complesso, scende al 43,9 per cento, il valore più basso dall’insediamento del governo Meloni
• A Napoli il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio
• C’è una quattordicesima ferita italiana nel rogo di Crans-Montana. È Francesca A., 17 anni, studentessa del liceo artistico delle Orsoline di Milano. Il suo nome non era mai finito negli elenchi ufficiali
• Il Giro d’Italia parte oggi dalla Bulgaria
• Sono morti il politico Gianni Cervetti (92 anni), il fotografo inglese Mark Gerson (104), il progettista Carlo Giorgetti (93), l’artista Paolo Masi (92) e il giornalista Giampaolo Pedrotti (61)

Titoli
Corriere della sera: Leone vede Rubio: dialogo e pace
la Repubblica: Monito del Papa a Rubio / “Lavorare prr la pace”
La Stampa: Conti, Bruxelles apre all’Italia
Il Sole 24 Ore: Borse, il Dow Jones tocca 50mila punti
Il Messaggero: Il Papa a Rubio: avanti per la pace
Il Giornale: Terremoto a Garlasco / «Sempio è l’assassino» / Stasi chiede la revisione
Avvenire: Impegno comune
Qn: Garlasco, indagine chiuse / La procura: è stato Sempio
Il Fatto: Cipriani ci chiede 250 milioni, ma pagò per accuse di molestie
Leggo: «Sempio ha ucciso Chiara con crudeltà»
Libero: E ora liberate Stasi
La Verità: La Procura spegne le smanie / del Quirinale sulla Minetti
Il Mattino: Benvenuto Leone
il manifesto: Il nero vince
il Quotidiano del Sud: Rubio ricuce col Papa / «Insieme per la pace»
Domani: Leone e Trump non fanno pace / Iran, il mondo spera per Hormuz



Cronaca | 2026-05-08 07:00:00
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