8 Maggio: chiuse le indagini su Garlasco, si sgonfia il caso Minetti, Leone vede Rubio

08/05/2026 07:05:00

E' l'8 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Dopo un anno e mezzo, la procura di Pavia ha dichiarato chiuse le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per i pm l’assassino è Andrea Sempio, vogliono chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi – compreso Marco Poggi, amico di Sempio – ritengono la nuova ricostruzione assurda: per loro il colpevole rimane Alberto Stasi

• Il caso Nicole Minetti si sgonfia. La procura generale dice che tutti gli atti mandati al ministero della Giustizia, e poi al Quirinale, erano regolari. Intanto Giuseppe Cipriani vuole fare causa al Fatto quotidiano

• Ieri si è votato per il rinnovo dei consigli locali in mezza Inghilterra e per i parlamenti regionali di Scozia e Galles. Stando ai sondaggi, laburisti e conservatori saranno spazzati via. I vincitori annunciati sono la destra populista di Nigel Farage e la sinistra eco-populista dei Verdi di Zack Polanski

• Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. La visita è durata nel complesso più di due ore. Alla fine del colloquio il Papa ha donato a Rubio una penna realizzata con legno d’ulivo: «l’albero della pace», gli ha spiegato



• Si è scoperto un presunto biglietto d’addio lasciato da Jeffrey Epstein prima di uccidersi. C’è scritto: «È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio»

• Rudolph Giuliani, ricoverato in ospedale da giorni, è in condizioni critiche

• Il Dipartimento di giustizia Usa sta indagando su una serie di transazioni eseguite sul mercato petrolifero dalla tempistica sospetta: c’è chi ha guadagnato in borsa cifre enormi in coincidenza di proclami di Trump sulla guerra in Iran

• Tinto Brass è stato ricoverato d’urgenza, ma è già in fase di recupero (ha persino chiesto ai medici di poter fumare un sigaro)

• Francis Kaufmann, l’assassino di Villa Pamphilii, è finito in psichiatria

• Il numero uno di Ryanair, Michael O’Leary, ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti

• In Cina continuano le epurazioni di Xi. Gli ex ministri della Difesa Wei Fenghe e Li Shangfu, di 72 e 68 anni, sono stati condannati a morte da un tribunale militare, ma l’esecuzione della pena di entrambi è stata sospesa

• Le Pussy Riot hanno sfilato a Venezia con le bandiere ucraine. Ormai sulla Biennale è guerra fratricida tra i due ex amici Giuli e Buttafuoco

• Il centrosinistra continua a crescere nei sondaggi e il centrodestra, nel complesso, scende al 43,9 per cento, il valore più basso dall’insediamento del governo Meloni

• A Napoli il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio

• C’è una quattordicesima ferita italiana nel rogo di Crans-Montana. È Francesca A., 17 anni, studentessa del liceo artistico delle Orsoline di Milano. Il suo nome non era mai finito negli elenchi ufficiali

• Il Giro d’Italia parte oggi dalla Bulgaria

• Sono morti il politico Gianni Cervetti (92 anni), il fotografo inglese Mark Gerson (104), il progettista Carlo Giorgetti (93), l’artista Paolo Masi (92) e il giornalista Giampaolo Pedrotti (61)



Titoli

Corriere della sera: Leone vede Rubio: dialogo e pace

la Repubblica: Monito del Papa a Rubio / “Lavorare prr la pace”

La Stampa: Conti, Bruxelles apre all’Italia

Il Sole 24 Ore: Borse, il Dow Jones tocca 50mila punti

Il Messaggero: Il Papa a Rubio: avanti per la pace

Il Giornale: Terremoto a Garlasco / «Sempio è l’assassino» / Stasi chiede la revisione

Avvenire: Impegno comune

Qn: Garlasco, indagine chiuse / La procura: è stato Sempio

Il Fatto: Cipriani ci chiede 250 milioni, ma pagò per accuse di molestie

Leggo: «Sempio ha ucciso Chiara con crudeltà»

Libero: E ora liberate Stasi

La Verità: La Procura spegne le smanie / del Quirinale sulla Minetti

Il Mattino: Benvenuto Leone

il manifesto: Il nero vince

il Quotidiano del Sud: Rubio ricuce col Papa / «Insieme per la pace»

Domani: Leone e Trump non fanno pace / Iran, il mondo spera per Hormuz



