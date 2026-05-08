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Cronaca

» Corruzione
08/05/2026 17:13:00

Corruzione, Cuffaro ha chiesto di patteggiare: tre anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/1778253384-0-corruzione-cuffaro-ha-chiesto-di-patteggiare-tre-anni.jpg

Nuovo colpo di scena nell’inchiesta della Procura di Palermo sulla gestione della sanità siciliana. L’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro ha chiesto di patteggiare una pena di tre anni nell’ambito del procedimento che ruota attorno a presunti episodi di corruzione, concorsi pilotati e appalti nella sanità pubblica.

La richiesta è stata avanzata nel corso dell’udienza preliminare davanti al giudice per l’udienza preliminare. I pubblici ministeri hanno già dato il loro consenso. Adesso toccherà al gip decidere se accogliere o meno il patteggiamento.

Secondo quanto previsto dalla legge, per accedere al rito alternativo Cuffaro dovrà anche risarcire i danni.

 

L’inchiesta sulla sanità siciliana

 

L’indagine della Procura di Palermo riguarda presunte irregolarità nella gestione di un concorso bandito dall’ospedale Ospedale Villa Sofia-Cervello per la stabilizzazione di 15 operatori socio sanitari. Secondo l’accusa, il concorso sarebbe stato pilotato.

Nel fascicolo compaiono anche presunti illeciti legati alle nomine dei vertici della sanità siciliana e all’aggiudicazione di alcuni appalti pubblici.

Insieme a Cuffaro sono imputati per corruzione:

  • Roberto Colletti
  • Antonio Iacono
  • Vito Raso

L’azienda ospedaliera si è costituita parte civile nel procedimento.

 

Gli altri imputati

 

Davanti al gup, con l’accusa di traffico di influenze in relazione a un appalto bandito dall’Asp di Siracusa, compaiono anche:

  • Mauro Marchese
  • Marco Dammone
  • Roberto Spotti
  • Ferdinando Aiello
  • Sergio Mazzola

Per tutti i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio.

Per Cuffaro si tratta dell’ennesima vicenda giudiziaria che lo riporta al centro della cronaca siciliana. L’ex governatore era già stato condannato in via definitiva per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra, tornando poi negli ultimi anni protagonista della scena politica regionale.



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