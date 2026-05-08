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Cronaca

» Ambiente
08/05/2026 14:15:00

Zingaro, riapre anche l’ingresso Nord: tornano accessibili i sentieri principali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/1778242484-0-zingaro-riapre-anche-l-ingresso-nord-tornano-accessibili-i-sentieri-principali.jpg

Da sabato 9 maggio 2026 la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro tornerà ad essere fruibile quasi per intero. L’ente gestore ha comunicato che sarà nuovamente consentito anche l’accesso dall’ingresso Nord, lato San Vito Lo Capo, con la riapertura dell’intero sentiero costiero e del sentiero di mezza costa.


La novità riguarda due dei percorsi più utilizzati dai visitatori della riserva tra Scopello e San Vito. Nella cartina allegata i tracciati aperti sono evidenziati in rosso: si tratta del celebre sentiero costiero, lungo circa 7 chilometri e considerato il percorso più semplice, e del sentiero di mezza costa, più interno e panoramico, lungo circa 7,5 chilometri e classificato di difficoltà media.


Con la riapertura dell’ingresso Nord, i visitatori potranno quindi attraversare nuovamente la riserva in entrambe le direzioni, sia partendo da Scopello, all’ingresso Sud, sia dal versante di San Vito Lo Capo.


La mappa mostra chiaramente anche le principali cale raggiungibili lungo il percorso: Cala Tonnarella dell’Uzzo, Cala dell’Uzzo, Cala Marinella, Cala Berretta, Cala della Disa e Cala Capreria. Restano invece ancora esclusi dalla fruizione alcuni sentieri più alti o secondari non evidenziati in rosso.


L’avviso ricorda inoltre che la riserva resta aperta tutti i giorni dalle ore 7 alle 19.
La riapertura completa del sentiero costiero rappresenta un passaggio importante in vista della stagione turistica, soprattutto per escursionisti e visitatori che nei mesi scorsi avevano trovato limitazioni agli accessi e ai percorsi disponibili.



Ambiente | 2026-05-08 11:07:00
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