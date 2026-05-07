Il Ministro della Difesa resta al Marsala Volley - Confermata Luna Cicola

07/05/2026 12:30:00

Il roster del Marsala Volley per la stagione 2026/2027 si arricchisce di un’altra preziosa conferma. Dopo l'annuncio della capitana Giulia Caserta, la società lilibetana ha il piacere di ufficializzare la permanenza di Luna Cicola, che ricoprirà nuovamente il ruolo di Libero nella prossima stagione di Serie A2. L'annata appena conclusa ha consacrato Luna Cicola come una delle interpreti più brillanti del ruolo in tutta la categoria. Il libero ha disputato un campionato a cinque stelle, mettendo a referto percentuali di ricezione altissime e distinguendosi per difese acrobatiche contro attacchi di prima linea di assoluta eccellenza e difficoltà.

Per la giocatrice, Marsala ha rappresentato la terra della rinascita sportiva. Dopo le esperienze in serie A1 ed un successivo periodo sabatico, la chiamata del sodalizio lilibetano ha innescato un’ascesa tecnica e agonistica senza sosta, dimostrando che il talento della classe 2004 è pronto per traguardi sempre più ambiziosi. Al di là dei numeri e delle prestazioni tecniche, la scelta di Luna Cicola di restare in maglia azzurra è dettata da un profondo legame affettivo nato con la città ed i suoi abitanti. Sin dal suo arrivo, la giocatrice è stata accolta con un calore straordinario dalla tifoseria, un affetto "superpositivo" che ha trasformato Marsala nella sua seconda casa.

La conferma di Cicola rappresenta un tassello fondamentale nel progetto tecnico guidato da Coach Guadalupi. La giocatrice ha mostrato grande entusiasmo verso le nuove linee guida del club, convinta dalla serietà del programma e dalla possibilità di continuare a crescere sotto la guida del nuovo tecnico, portando avanti quel percorso di eccellenza iniziato lo scorso anno.

"Marsala mi ha aiutata a far tornare quella luce che dentro di me si era un po’ spenta dichiara il libero Luna Cicola. E per la prossima stagione voglio continuare a sprigionarla qui, con tutti voi”.



