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Lettere & Opinioni
07/05/2026 00:00:00

"Siamo a maggio 2026, siamo in Europa, ma a Birgi continua a mancare l'acqua"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/siamo-a-maggio-2026-siamo-in-europa-ma-a-birgi-continua-a-mancare-l-acqua-450.jpg

Gentile Redazione di TP24,

scrivo con il fegato amaro di chi, da anni, sceglie Birgi per le proprie vacanze, investendo nel territorio come "turista residenziale". Ma oggi la mia non è una lettera di apprezzamento, bensì un atto di accusa contro una gestione del bene pubblico che definire imbarazzante è un eufemismo.

 

È bastato il primo weekend di maggio per far precipitare la zona nell’ennesima, cronica crisi idrica. Mi chiedo: com'è possibile? Abbiamo alle spalle una stagione ricca di piogge, con invasi finalmente pieni, eppure dai rubinetti di Birgi esce solo aria. Ho verificato con i vicini: stamattina l’intero quartiere era a secco.

La beffa, oltre al danno, è l'inefficienza burocratica. Per avere l'acqua dal Comune bisogna inviare una PEC e attendere giorni. Siamo nel 2026, siamo in Europa, ma sembra che a Birgi l'orologio sia fermo al secolo scorso. Nel frattempo, per non restare senz'acqua potabile, sono stato costretto — come al solito — a pagare di tasca mia un privato per un rifornimento d'emergenza.

 

Questa amministrazione sta collezionando fallimenti su più fronti, ma sulla gestione delle risorse primarie siamo a livelli da primato negativo. Mi domando con quale coraggio si parli di sviluppo turistico, di potenziamento dei voli verso l'aeroporto e di accoglienza per i visitatori europei in fuga dalle instabilità geopolitiche.

Il ragionamento è elementare: se inviti la gente a casa tua, devi essere in grado di offrire almeno un bicchiere d’acqua. Se Marsala e le sue periferie non sono capaci di garantire i servizi minimi essenziali, i turisti (e i residenti) troveranno presto mete più civili dove trascorrere il proprio tempo e spendere i propri soldi.

Un’amministrazione che non garantisce l’acqua a maggio, con le dighe piene, ha già dichiarato la propria resa.

 

Enrico Signoretti



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