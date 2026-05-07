Alcamo: “Disagi alla viabilità causati dallo spostamento del mercatino settimanale”

07/05/2026 18:30:00

Gentile redazione di TP24,

a nome mio e di altri cittadini alcamesi, esprimiamo il nostro profondo disappunto per alcune recenti scelte adottate dal Comune di Alcamo in materia di viabilità.

Da alcune settimane, infatti, è stato disposto lo spostamento dell’area del mercatino settimanale dedicata alla vendita di frutta nelle vicinanze della scuola Mirabella. Una decisione che, nei fatti, sta creando notevoli disagi ai cittadini, congestionando ulteriormente il traffico e rendendo estremamente difficoltosi sia l’accesso sia le vie di uscita verso Corso dei Mille.

Il mercoledì, quella zona diventa ormai un vero e proprio imbuto, con ripercussioni evidenti sulla circolazione, sulla sicurezza e sulla quotidianità di residenti, famiglie, studenti e lavoratori. Una situazione che appare ancora più incomprensibile se si considera la delicatezza dell’area, situata nelle immediate vicinanze di una scuola.

Ci si chiede se, prima di adottare una simile decisione, siano state realmente valutate le conseguenze sulla viabilità, sulla sicurezza stradale e sulla vivibilità del quartiere. Il risultato, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti: disordine, traffico bloccato e cittadini costretti a subire l’ennesima scelta poco funzionale.

Sarebbe auspicabile che l’Amministrazione comunale e i responsabili della viabilità rivedano con urgenza questa decisione, ascoltando le segnalazioni dei cittadini e individuando soluzioni più razionali, sicure e rispettose delle esigenze della comunità.

Giacomo Sucameli

ex consigliere comunale



