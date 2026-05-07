Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
07/05/2026 22:00:00

Marsala e il civismo delle contraddizioni...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/marsala-e-il-civismo-delle-contraddizioni-450.jpg

Nel 205° anno della morte del già presidente della Repubblica Italiana e Imperatore di Francia, si è presentata, nella conferenza stampa del 5 maggio, l’aspirante sindaca di Marsala Andreana Patti insieme ai quattro assessori designati: Licari (Pd), Nuccio (AVS) e i due considerati tecnici, il dott. La Sala, imprenditore, e il dott. Vullo, generale di brigata dell’Esercito nel ruolo della “riserva”.

 

La funzionaria del Comune di Capo Boeo ha presentato e illustrato il suo programma in dieci punti, denominato “Icare”. Sul progetto dichiarato “civico” è stato da subito illuminante il lapsus freudiano sulla sua condivisione, perché candidamente ha proferito: «Per primo ha aderito il campo progressista e, in seguito, gli avversari».

Al termine delle risposte sul programma, è stata posta la domanda su quale fosse l’identità politica della candidata, in relazione all’eterogeneità della coalizione e alla presenza di quattro partiti — M5S, PSI, AVS, PD, Sud chiama Nord — oltre a ProgettiAmo Marsala, corrente di FdI, su sette liste. La risposta: «Sarà che voglio cambiare la città partendo dai contenuti e dalle soluzioni; l’identità politica non la voglio. Sono partita da una proposta che è stata descritta e riscritta. Quelli di destra rimarranno di destra, idem quelli di sinistra. Abbiamo un progetto in mente, si chiama Marsala. Ognuno farà la sua campagna elettorale; chi verrà meno all’impegno sul progetto ne sarà fuori. Siccome le leve che ci uniscono sono state chiarissime fin dall’inizio e non sono state scontate né dai partiti né dai movimenti, infatti hanno voluto conto e soddisfazioni».

 

Al che le è stato fatto notare che molti avevano sposato il progetto di Nicola Fici fino al ritiro della sua disponibilità a candidarsi. Ha replicato: «Delle liste avevano sposato una leadership di sinistra, addirittura dei Cento Passi, assessore designato del Pd ed eletto nei Cento Passi; la domanda, che tiene conto soprattutto della contraddizione, mi permette di dire che lascia aperto un ampio margine di discussione, in maniera trasversale».

 

Alcune precisazioni: nel 2020 Fici fu designato assessore sempre da Cento Passi; per il Pd, dalla segretaria dell’epoca. Il progetto Fici, con suo sommo gaudio, era rivolto al centrodestra e aveva ottenuto l’endorsement della Nuova Dc di Cuffaro, di FdI, Noi Moderati e della corrente Scilla di FI.

Inoltre ProgettiAmo Marsala, Flavio Coppola, Mario Rodriguez, Pino Carnese e Michele Gandolfo, con Grande Sicilia — che poi, a titolo personale, aveva anticipato di venti minuti l’addio a Fici dei colleghi citati e del movimento fondato dall’ex vicesindaco di Grillo — hanno aderito al programma dell’ex assessora di Trapani con una semplicità disarmante.

 

Senza dimenticare che, tranne Rodriguez, tutti — e si ribadisce tutti — avevano sposato Massimo Grillo, idem 23.488 elettori. La storia della consiliatura narra che dei 21 consiglieri che sostennero il primo cittadino uscente, solo quattro sono rimasti con lui; otto sono passati con la Patti, in aggiunta Rodriguez, tornato nel Pd, e Passalacqua, passato con Michele Gandolfo.

 

Infine, se tutti sono incoerenti e trasformisti, non vuol dire che il giornalista non debba farlo notare, per informare e aprire proprio un ampio dibattito tra i cittadini.

«È la stampa, bellezza! E tu non ci puoi far niente, niente!» (cit.).

Buona continuazione di campagna elettorale.

 

Vittorio Alfieri



L'Alfiere | 2026-05-07 22:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/marsala-e-il-civismo-delle-contraddizioni-250.jpg

Marsala e il civismo delle contraddizioni...

Nel 205° anno della morte del già presidente della Repubblica Italiana e Imperatore di Francia, si è presentata, nella conferenza stampa del 5 maggio, l’aspirante sindaca di Marsala Andreana Patti insieme ai quattro assessori...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana