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Politica

» Elezioni
07/05/2026 09:59:00

Marsala, sabato confronto tra i candidati a sindaco all'Auditorium Santa Cecilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/marsala-sabato-confronto-tra-i-candidati-a-sindaco-all-auditorium-santa-cecilia-450.jpg

Un incontro pubblico dedicato al futuro della città e al confronto tra i protagonisti della prossima competizione elettorale. È quello organizzato da ANDE – Associazione Nazionale Donne Elettrici, in programma sabato 9 maggio 2026 alle ore 17 all’Auditorium Santa Cecilia di Marsala.

 

L’iniziativa metterà attorno allo stesso tavolo i quattro candidati alla carica di sindaco della città lilybetana. Interverranno infatti Giulia Adamo, Leonardo Curatolo, Massimo Grillo e Andreana Patti, che si confronteranno sui temi amministrativi e sulle prospettive per Marsala davanti alla cittadinanza.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Roberta Matera.

 

L’appuntamento, aperto al pubblico, è un’occasione di dialogo diretto tra candidati ed elettori in vista delle prossime amministrative.

 



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