Marsala, sabato confronto tra i candidati a sindaco all'Auditorium Santa Cecilia

Un incontro pubblico dedicato al futuro della città e al confronto tra i protagonisti della prossima competizione elettorale. È quello organizzato da ANDE – Associazione Nazionale Donne Elettrici, in programma sabato 9 maggio 2026 alle ore 17 all’Auditorium Santa Cecilia di Marsala.
L’iniziativa metterà attorno allo stesso tavolo i quattro candidati alla carica di sindaco della città lilybetana. Interverranno infatti Giulia Adamo, Leonardo Curatolo, Massimo Grillo e Andreana Patti, che si confronteranno sui temi amministrativi e sulle prospettive per Marsala davanti alla cittadinanza.
A moderare l’incontro sarà la giornalista Roberta Matera.
L’appuntamento, aperto al pubblico, è un’occasione di dialogo diretto tra candidati ed elettori in vista delle prossime amministrative.