Marsala, sabato confronto tra i candidati a sindaco all'Auditorium Santa Cecilia

Marsala, le cantine ai candidati sindaco: “La città riparta dall’enoturismo”

A Marsala la campagna elettorale passa anche dai vigneti. E non è una metafora: Barraco Vini, Cantine Fina, Baglio Donna Franca, Baglio Oro e Fabio Ferracane hanno invitato i candidati alla carica di sindaco a un confronto aperto sui temi...