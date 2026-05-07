Marsala. L'appello del mondo del vino e la risposta dei candidati

07/05/2026 06:00:00

Gli imprenditori marsalesi del mondo del vino chiedono ai candidati sindaco della città di Marsala un confronto più approfondito sul settore.



Lo hanno messo nero su bianco e invitato i candidati a dialogare sui temi della sostenibilità, dello sviluppo imprenditoriale e dell’enoturismo. A scriverlo sono stati: Barraco Vini, Cantine Fina, Baglio Donna Franca, Baglio Oro e Fabio Ferracane, che vogliono mostrare ai quattro candidati sindaco il potenziale ancora da esprimere: “farvi innamorare – così come lo siamo noi – di un luogo unico al mondo. Un luogo che ha bisogno di essere curato, difeso e valorizzato”.

Aggiungono: “Riteniamo fondamentale che chi si candida a guidare la nostra città possa ascoltare direttamente le esigenze, le criticità e le proposte che emergono dal territorio e da chi su questo territorio ha deciso di investire. Perché, sempre di più, i sistemi locali hanno bisogno di una collaborazione di fiducia tra pubblico e privato e noi siamo certi di rappresentare un modello virtuoso e scalabile”.

Giulia Adamo: pronta al dialogo, ma il mio programma è già chiaro

La candidata sindaco Giulia Adamo apprezza l’interesse delle cantine: “Fin dall’inizio abbiamo accolto e valutato contributi e suggerimenti provenienti dai diversi settori del territorio, integrandoli nella definizione del nostro programma. Quest’ultimo è stato fin dall’inizio presentato e diffuso anche attraverso strumenti digitali, come video, reel e post social, e restiamo sempre disponibili a recepire ulteriori proposte”.

Adamo però sottolinea come lei stessa, a differenza di altri candidati, abbia già dimostrato, con la precedente esperienza amministrativa, di dare seguito a una serie di interventi: “Abbiamo rappresentato il vino italiano in Europa, come Marsala città europea del vino, e conquistato la Bandiera Blu. Queste ed altre iniziative hanno contribuito a una significativa crescita del turismo, pari al 40%, come attestato dai dati della Provincia di Trapani. Nello stesso periodo, la rivista di promozione turistica Bell’Italia ha dedicato spontaneamente alla città un servizio di valorizzazione turistica, definendola ‘La piccola Parigi del Sud’”.

“Proseguiremo dunque con determinazione nelle politiche di valorizzazione, decoro e pulizia urbana, che già abbiamo messo in atto durante la mia precedente sindacatura. È proprio per questo che oggi mi ricandido”.

Non si sottrae Adamo, ma specifica: “Riteniamo che ulteriori momenti di confronto difficilmente possano aggiungere elementi nuovi a quanto già condiviso nel corso di queste settimane. Ovviamente, se gli altri candidati lo desiderano, siamo comunque lieti di partecipare”.

Patti: tema di cui ci prenderemo cura

La candidata sindaco Andreana Patti indica i temi cruciali di cui “ci prenderemo cura”, che sono sostenibilità, sviluppo imprenditoriale ed enoturismo.

Patti evidenzia che “il punto di partenza è proprio il dialogo e la collaborazione tra filiere produttive, azione imprenditoriale e pubblica amministrazione. Ed è per questo che mi rendo disponibile al confronto promosso dalle cinque realtà vitivinicole del territorio, perché ritengo che il confronto con le aziende che si occupano di enoturismo e che rappresentano un comparto produttivo importante della città sia fondamentale”.



