La delegazione trapanese di Conf. A.S.I. al convegno nazionale di Palermo

07/05/2026 18:00:00

Si è svolto a Palermo il convegno nazionale Conf.A.S.I., che ha visto la partecipazione anche della delegazione della provincia di Trapani, presente con i propri collaboratori per seguire i lavori e approfondire le principali tematiche del settore.

Nel corso dell’incontro sono emersi importanti spunti operativi, con particolare attenzione agli aggiornamenti normativi e alle procedure applicative che incidono direttamente sull’attività quotidiana degli uffici e sui servizi rivolti ai cittadini. Tra i temi affrontati figurano l’approfondimento della normativa fiscale, lo sviluppo del servizio SEND e l’ampliamento dei programmi gestionali.

La partecipazione al convegno ha rappresentato un momento significativo di confronto con dirigenti e tecnici nazionali, consentendo ai partecipanti di acquisire strumenti operativi e nuove modalità di lavoro orientate a rendere sempre più efficiente e qualificata l’assistenza agli utenti. Le conoscenze e gli aggiornamenti acquisiti saranno ora condivisi e sviluppati all’interno della rete territoriale, con l’obiettivo di tradurre concretamente quanto emerso in un miglioramento dei servizi erogati a beneficio degli iscritti e delle famiglie assistite.

Nel corso dei lavori è stata inoltre analizzata la crescita dell’organizzazione nei territori, confermando Conf.A.S.I. Sicilia come una realtà in forte sviluppo. La provincia di Trapani si distingue per il costante impegno nelle attività di proselitismo e nella formazione dei propri responsabili sindacali.



