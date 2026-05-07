Lavoro, da oggi aperta la piattaforma regionale Irfis per gli incentivi alle assunzioni

07/05/2026 17:30:00

Si è aperta oggi alle ore 12, la piattaforma informatica dedicata agli incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia. Lo strumento, gestito da IRFIS FinSicilia Spa per conto della Regione Siciliana, rappresenta una delle principali misure di sostegno al lavoro previste dalla legge regionale di Stabilità 2026.

La piattaforma sarà accessibile all’indirizzo incentivisicilia.irfis.it e resterà attiva fino alle ore 12 del 31 dicembre 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili. L’intervento mira a favorire l’occupazione stabile e a rafforzare la competitività del tessuto produttivo regionale, incentivando sia le nuove assunzioni a tempo indeterminato sia la trasformazione dei contratti a termine in rapporti stabili.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 150 milioni di euro, a valere sul bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028, confluiti in un apposito plafond del Fondo Sicilia.

«Questa misura, fortemente voluta dal mio governo – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani – rappresenta un sostegno concreto alle imprese siciliane e alla crescita dell’occupazio ne. Puntiamo su lavoro di qualità, stabile e conforme alle garanzie previste dalla normativa, in una strategia di sviluppo orientata al futuro e al rafforzamento strutturale del sistema produttivo regionale».

Possono accedere agli incentivi i datori di lavoro privati, compresi gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività economica, purché in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. Tra questi figurano la partita IVA attiva, almeno un’unità produttiva in Sicilia, la regolarità contributiva e il rispetto delle normative su lavoro, sicurezza e contrattazione collettiva.

Restano esclusi alcuni comparti, tra cui il settore agricolo — fatta eccezione per le imprese agroindustriali — oltre a specifiche categorie di enti pubblici o assimilati. Non rientrano nell’agevolazione i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

Il contributo è riconosciuto a fondo perduto ed è pari al 10% del costo complessivo del lavoro sostenuto nei 36 mesi successivi all’assunzione. La percentuale può salire al 15% in presenza di particolari condizioni, come l’adozione di piani di welfare aziendale, certificazioni ESG, investimenti in sicurezza sul lavoro, accordi per la riduzione dell’orario settimanale a 35 ore a parità di retribuzione, oppure l’assunzione di donne e lavoratori over 50 disoccupati da almeno due anni.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal datore di lavoro o dal legale rappresentante, tramite firma digitale e secondo le modalità indicate nell’avviso. Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza riferita ai lavoratori assunti nell’anno di riferimento.

Tutte le informazioni e la documentazione necessaria sono disponibili a questo link.



