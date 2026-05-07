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» Dai Comuni
07/05/2026 20:00:00

Mazara: l'ASD Mokarta Calcio ricevuta a Palazzo di Città dopo i successi stagionali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/mazara-l-asd-mokarta-calcio-ricevuta-a-palazzo-di-citta-dopo-i-successi-stagionali-450.jpg

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha accolto a Palazzo di Città una delegazione dell’ASD Mokarta Calcio per celebrare i prestigiosi risultati ottenuti nella stagione sportiva in corso.

 

“Mi congratulo con dirigenti, tecnico ed atleti dell’Asd Mokarta Calcio per i successi agonistici ottenuti in questa stagione e per la passione che li vede ambasciatori dei sani valori dello sport dilettantistico sia nella nostra Città che in ambito provinciale e regionale”, ha dichiarato il primo cittadino.

 

La formazione mazarese arriva infatti dalla vittoria del campionato di Terza Categoria, che è valsa la promozione nella categoria superiore, e dal successo nella fase provinciale della Coppa Italia di categoria “Trofeo delle Province”, conquistata grazie alla vittoria per 2-0 nella finale contro il Partanna.

 

Alla visita istituzionale hanno preso parte il presidente Antonino Scalia, il direttore generale Antonio Gebbia, il dirigente Dino Di Giovanni, l’allenatore Francesco Ballatore e una rappresentanza dei calciatori. Nel corso dell’incontro, la società ha mostrato al sindaco la coppa conquistata e illustrato i programmi per la stagione 2026/2027.

La stagione dell’ASD Mokarta Calcio non è però ancora conclusa: dal 17 maggio prenderà infatti il via la fase regionale della Coppa, con il primo impegno contro l’Atletico Agrigento in campo neutro.



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