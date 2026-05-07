Mazara. I lavori nei pressi del passaggio a livello di via Marsala non erano autorizzati

07/05/2026 17:21:00

La Polizia Municipale di Mazara del Vallo è intervenuta nei pressi della via Marsala vicino al passaggio a livello dove erano in corso dei lavori. La Polizia Municipale ha appurato che tali lavori stradali non erano stati autorizzati dalla Pm ed ha pertanto applicato ai responsabili del cantiere una sanzione di 800 euro ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada, ordinando il ripristino dei luoghi.

Rispondendo ad alcuni quesiti posti da cittadini ed organi di stampa, interviene l'assessore comunale con deleghe ai Lavori Pubblici e Polizia Municipale Gasparino Giacalone.

"Riguardo ai lavori che hanno creato problemi al traffico veicolare nella zona del passaggio a livello di via Marsala e via Roma, la situazione è chiara: non erano lavori autorizzati e sono arrivati i provvedimenti sanzionatori del caso".

"Riguardo alla questione dei lavori (quelli autorizzati) diurni o notturni: nei giorni scorsi abbiamo attivato nella zona della via Santa Maria di Gesù un nuovo metodo autorizzando gli interventi solo di notte; è un metodo che vogliamo allargare ad altri cantieri ma ovviamente oltre che sperimentale la regola del lavoro serale è un indirizzo che ci siamo dati ma che va analizzato caso per caso, fermo restando che molti cantieri in corso sono già stati autorizzati da tempo e quindi in un periodo precedente all'introduzione del metodo/invito alle imprese di effettuare il lavoro in notturna".

"Riguardo allo stato di alcune strade, è vero come scrivono alcuni cittadini che molte strade sono piene di buche e dissestate a causa di lavori per sottoservizi da parte di aziende che poi non hanno ottemperato all'obbligo del corretto ripristino. Sono già scattate le prime comunicazioni di avvio del procedimento finalizzato al corretto ripristino del manto stradale a carico dei responsabili in quei cantieri e strade dove i lavori stradali non sono stati effettuati a regola d'arte. Sono scattate le diffide in sede autorizzativa e ci sarà tolleranza zero su questo pur nella consapevolezza che si tratta di lavori importanti per innovare le reti e le telecomunicazioni cittadine adeguandole ai tempi. Ma fatti i lavori le strade debbono essere correttamente ripristinate. O le aziende responsabili pagheranno di tasca propria. Confidiamo nella collaborazione di tutti!".





