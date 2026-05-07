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» Dai Comuni
07/05/2026 11:45:00

Marsala: iscrizioni aperte per il Centro Estivo Ricreativo 2026 per bambini dai 3 ai 10 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/marsala-iscrizioni-aperte-per-il-centro-estivo-ricreativo-2026-per-bambini-dai-3-ai-10-anni-450.jpg

L’Istituzione Marsala-Schola conferma anche per l’estate 2026 l’attivazione del Centro Estivo Ricreativo diurno, un servizio dedicato alle famiglie e ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria, con età compresa tra i 3 e i 10 anni. L’iniziativa, ospitata presso la scuola dell’infanzia comunale paritaria “Guido Baccelli”, rappresenta un importante supporto per i genitori nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, offrendo al contempo ai più piccoli un contesto educativo, ludico e socializzante.

 

Periodo e organizzazione del servizio

Il centro estivo si svolgerà dal 15 giugno al 31 luglio 2026, dal lunedì al venerdì, con orario mattutino 8:00–13:30. Il servizio non prevede la refezione scolastica.

Le attività saranno organizzate negli spazi interni ed esterni della struttura, con ingresso principale da via Capitano Vito Falco.

 

Iscrizioni e posti disponibili

Le iscrizioni saranno aperte dal 11 maggio al 5 giugno 2026. Il centro potrà accogliere un massimo di 100 bambini, mentre l’attivazione del servizio sarà garantita al raggiungimento di almeno 30 iscritti.

 

Finalità educative e sociali

Il progetto, promosso da Marsala-Schola, nasce con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra diritto alla socialità, al gioco e all’educazione dei bambini, assicurando al tempo stesso condizioni di sicurezza per minori, famiglie e personale educativo.

Attraverso attività ricreative e laboratori, il centro estivo punta a favorire la crescita dei bambini in un ambiente stimolante, inclusivo e attento ai bisogni educativi dell’infanzia.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche educative dell’ente, rafforzando il sostegno alle famiglie durante il periodo estivo e promuovendo esperienze di socializzazione e apprendimento informale.

 



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