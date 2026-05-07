Domani a Selinunte torna "Nonsonocosa", il Festival di Fotografia Sociale

07/05/2026 11:29:00

Tre giorni di fotografia documentaria, workshop, cinema e impegno civile tra i templi del Parco Archeologico di Parco Archeologico di Selinunte. Dall’8 al 10 maggio torna NONSONOCOSA, il Festival di Fotografia Sociale organizzato da Senzanome APS, giunto alla sua terza edizione.

L’inaugurazione è in programma venerdì 8 maggio alle 17 sulla gradinata del Tempio E, nella Collina Orientale del parco, da cui partiranno i percorsi espositivi del festival. Alla cerimonia parteciperanno direttori artistici, fotografi espositori e rappresentanti istituzionali.

Tre giorni tra fotografia, laboratori e documentari

Il programma propone workshop, letture portfolio, proiezioni e incontri dedicati al racconto sociale contemporaneo, con ospiti della scena fotografica nazionale e internazionale.

La prima giornata, venerdì 8 maggio, proseguirà alle 20 con la proiezione del documentario EveryDay in Gaza, diretto da Omar Rammal. Il corto racconta la vita quotidiana della famiglia Farra nella Striscia di Gaza durante la primavera del 2025. La serata si concluderà con una cena collettiva al Lido Zabbara.

Sabato 9 maggio spazio alla formazione pratica con i workshop di Giulia Piermartiri ed Edoardo Delille, autori del progetto Atlas of the New World. In programma anche il laboratorio di rilegatura artigianale curato da Lara di Lotta Bindery e quello dedicato alla fotografia con drone di Cristina Vatielli. Nel pomeriggio si terranno le letture portfolio con esperti del settore. La giornata si chiuderà con la presentazione della rivista Scomodo e la proiezione del documentario di ActionAid contro le mutilazioni genitali femminili.

Domenica 10 maggio protagonista sarà Francesco Pistilli, vincitore di riconoscimenti al World Press Photo, che guiderà un workshop intensivo dedicato alla costruzione di una storia fotografica, dallo scatto all’editing. Previsto anche il laboratorio di scrittura giornalistica del collettivo Ronin. La chiusura del festival sarà affidata alle proiezioni curate da Cristina Vatielli e a un aperitivo finale.

La fotografia come strumento di cambiamento

NONSONOCOSA nasce con l’obiettivo di utilizzare la fotografia documentaria come strumento di conoscenza e trasformazione sociale. Mostre, incontri e proiezioni affrontano temi come diritti umani, ambiente e conflitti, in collaborazione con realtà del terzo settore come WeWorld e ActionAid.

I pass per partecipare al festival sono disponibili sul sito ufficiale NONSONOCOSA Festival al costo di 25 euro. Giornalisti e fotografi possono richiedere l’accredito gratuito per l’accesso al Parco attraverso il sito ufficiale dell’evento.



