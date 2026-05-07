Arte, memoria e comunità: a Gibellina la presentazione del libro di Davide Camarrone

07/05/2026 23:30:00

Sabato 16 maggio, a Gibellin, città simbolo della ricostruzione dopo il terremoto del Belìce, sarà presentato il libro I Maestri di Gibellina di Davide Camarrone, nell’ambito del progetto Itinerari di Comunità promosso dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Trapani.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Gibellina, rientra nel calendario ufficiale di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 e punta a valorizzare il ruolo della cultura come strumento di inclusione sociale e partecipazione civica.

Il progetto “Itinerari di Comunità” nasce infatti con l’obiettivo di favorire percorsi di reinserimento e responsabilizzazione delle persone in esecuzione penale attraverso attività culturali, visite guidate e momenti di confronto dedicati alla legalità, al rispetto dell’ambiente e alla conoscenza del patrimonio artistico e storico del territorio.

La presentazione del volume si svolgerà alle 16.30 nella Sala Conferenze del MAC – Museo d’Arte Contemporanea di Gibellina. L’appuntamento sarà preceduto, alle 15.30, da una visita guidata al Museo delle Trame Mediterranee condotta dal direttore Enzo Fiammetta.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Gibellina Salvatore Sutera e della procuratrice della Repubblica di Sciacca Maria Teresa Maligno. A moderare l’evento sarà Rosanna Provenzano.

Nel corso della presentazione dialogheranno con l’autore Alessandra Camassa, Francesca Corrao, Enzo Fiammetta, Alessandro La Grassa, Andrea Cusumano e Carlo La Monica. Le conclusioni saranno affidate allo stesso Davide Camarrone.

Attraverso il racconto della rinascita di Gibellina dalle macerie del terremoto del Belìce, il libro mette in evidenza il ruolo dell’arte nella trasformazione sociale e nella ricostruzione del tessuto comunitario. Un messaggio che si intreccia con le finalità del progetto “Itinerari di Comunità”, fondato sulla valorizzazione delle relazioni, della memoria e dell’identità territoriale. L’evento sarà inoltre accompagnato dall’esibizione del Coro Polifonico Belìce Canto APS di Salaparuta, che offrirà un ulteriore momento di partecipazione e condivisione culturale.



