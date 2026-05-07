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Cultura
07/05/2026 12:22:00

Alcamo Book Festival, in piazza Falcone Borsellino la storia del grano antico Chiattulidda

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/alcamo-book-festival-in-piazza-falcone-borsellino-la-storia-del-grano-antico-chiattulidda-450.jpg

Domenica 10 maggio alle 18:00 la presentazione del libro "L'ultimo Custode" di Tony Rocchetta. Con l'autore dialogano Enrico Adragna e Fabio Mirabella.

Nell'ambito dell'Alcamo Book Festival, domenica 10 maggio alle ore 18:00 in piazza Falcone Borsellino si presenta "L'ultimo Custode – La storia della Chiattulidda" di Tony Rocchetta. L'evento, promosso in collaborazione con il Comune di Alcamo, si inserisce nel percorso di riflessione "Terra di memoria e futuro".

Il libro racconta una storia vera: quella di Tony Rocchetta, giovane agricoltore di Licata che decide di recuperare la Chiattulidda, un antico grano siciliano quasi scomparso. Partendo da pochi semi sopravvissuti e dalla memoria di 'u Ziu Turiddu, Rocchetta affronta un percorso fatto di ostacoli e diffidenze fino a restituire vita e dignità a una varietà che è diventata simbolo di identità e resistenza culturale.

A dialogare con l'autore ci saranno Enrico Adragna, in rappresentanza dell'azienda Criante e della bottega "Sicilì", e Fabio Mirabella, docente dell'indirizzo agrario presso l'ITET "Girolamo Caruso". Al centro dell'incontro, il valore della terra come radice identitaria e come opportunità concreta di sviluppo: agricoltura, tradizione e sostenibilità non solo come patrimonio culturale, ma come scelta consapevole per la salute e il futuro.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.



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