Alcamo, al Castello dei Conti di Modica i valzer del Gattopardo e le tradizioni siciliane

07/05/2026 10:19:00

Domenica 10 maggio dalle 16:00 la manifestazione conclusiva del progetto "Non solo Mizzica" del Liceo "Vito Fazio Allmayer", in collaborazione con gli Amici della Musica di Alcamo.

Il Castello dei Conti di Modica di Alcamo ospita domenica 10 maggio un pomeriggio dedicato alle radici culturali ed enogastronomiche della Sicilia. È la manifestazione conclusiva di "Non solo Mizzica – Viaggio nella sicilianità", il progetto del Liceo Statale "Vito Fazio Allmayer" realizzato in collaborazione con l'Associazione Amici della Musica di Alcamo.

Gli studenti coinvolti nel progetto hanno lavorato per mesi sulle tradizioni popolari siciliane, approfondendo i modi di dire legati alla cucina, le abitudini enogastronomiche di un tempo e il contesto storico che le ha prodotte. Il filo conduttore è "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, rievocato attraverso la celebre versione cinematografica di Luchino Visconti del 1963.

Si parte alle 16:00 nella piazza antistante il Castello, dove l'Orchestra del Liceo Musicale eseguirà gli storici valzer del film. Ad accompagnare le note, i ballerini professionisti di Artlab spazio-danza con esibizioni di danze d'epoca.

Alle 17:00 ci si sposta nella corte del Castello per un aperitivo ispirato al buffet del Principe di Salina, curato dallo chef Peppe Giuffrè, con degustazione di eccellenze agroalimentari del territorio. L'evento si incrocia con il XXVIII Concorso Internazionale per Cantanti Lirici – Città di Alcamo, in programma dal 7 al 10 maggio al Teatro Cielo d'Alcamo: l'aperitivo sarà l'occasione per condividere un momento conviviale con i cantanti protagonisti della serata conclusiva del concorso.

A chiudere, gli studenti presenteranno "Non solo Mizzica: Muzzica e mancia", una libera interpretazione della stagionalità dei prodotti che rendono grande la tradizione gastronomica siciliana.

La partecipazione è aperta a tutti.



