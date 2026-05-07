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Cronaca
07/05/2026 08:56:00

Pesca a strascico nell’AMP delle Egadi: denunciato comandante di un peschereccio trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/1778137361-0-pesca-a-strascico-nell-amp-delle-egadi-denunciato-comandante-di-un-peschereccio-trapanese.jpg

Un peschereccio trapanese è stato sorpreso mentre effettuava pesca a strascico all’interno dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Trapani durante i controlli del litorale.

 

Il tentativo di disfarsi dell’attrezzatura

 

 

 

Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, il comandante dell’imbarcazione, approfittando del buio della notte, stava pescando illegalmente nell’area tutelata. Alla vista della motovedetta della Guardia di Finanza avrebbe tentato di eludere il controllo tagliando i cavi d’acciaio della rete da pesca e abbandonando sul fondale marino tutta l’attrezzatura utilizzata per lo strascico.

 

 

Il ritorno sul posto e il sequestro

 

Dopo il primo controllo, i militari hanno continuato a osservare il peschereccio. Poco dopo l’imbarcazione è tornata sul luogo per recuperare la rete e i divergenti lasciati in mare, trascinando un’ancora sul fondale dell’area protetta.

A quel punto i finanzieri sono intervenuti nuovamente, rinvenendo a bordo l’intero sistema per la pesca a strascico appena recuperato. L’attrezzatura è stata sequestrata.

 

 

 

Denuncia e irregolarità sul lavoro

 

 

Il comandante del peschereccio è stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Trapani per violazioni della normativa a tutela delle aree marine protette.

Nel corso dei controlli è stata inoltre contestata una violazione amministrativa legata alla presenza a bordo di un membro dell’equipaggio privo di regolare contratto di assunzione.

 

Controlli a tutela dell’ambiente marino

 

La Guardia di Finanza evidenzia come i controlli effettuati lungo il litorale trapanese e nelle acque delle Egadi rientrino nelle attività di polizia economico-finanziaria in mare, finalizzate anche alla tutela dell’ambiente e della biodiversità marina.

L’Area Marina Protetta delle Isole Egadi è considerata uno dei più importanti siti europei per la conservazione delle specie marine ed è protetta da normative nazionali e comunitarie.

 



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