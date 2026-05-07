Buongiorno24 del 7 Maggio 2026

07/05/2026 09:17:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101 per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo dalla cronaca e dalla giustizia con la sentenza del Tribunale di Marsala per il tentato omicidio avvenuto a Strasatti nell’estate del 2024. Un tunisino di 27 anni è stato condannato a undici anni di carcere per il violento ferimento di un connazionale, colpito alla testa con una pesante arma bianca e salvato per miracolo dopo un delicato intervento all’ospedale di Marsala.

Parleremo poi dell’inchiesta sull’incidente mortale costato la vita al pescatore Gabriele Zerilli a Petrosino. La Procura di Marsala vuole fare piena luce sulle tante zone d’ombra che circondano la tragedia avvenuta in via dei Platani e ha disposto nuovi accertamenti tecnici con un sopralluogo previsto proprio nelle prossime ore.

Sempre dal mare arriva anche l’operazione della Guardia di Finanza nelle acque delle Egadi. Un comandante di un peschereccio è stato denunciato per pesca a strascico illegale all’interno dell’Area Marina Protetta. Secondo gli investigatori avrebbe tentato di disfarsi dell’attrezzatura da pesca per eludere i controlli notturni delle Fiamme Gialle.

Ampio spazio anche all’economia e al turismo con i numeri record dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi. Aprile 2026 si chiude con oltre 123 mila passeggeri e un traffico internazionale che ormai sfiora il 50%. Un dato che conferma il rilancio dello scalo dopo il ritorno della base Ryanair e gli investimenti sostenuti dalla Regione Siciliana.

Ci occuperemo anche della campagna elettorale a Marsala, con il mondo del vino e dell’enoturismo che chiama i candidati sindaco a un confronto pubblico sul futuro della città, tra infrastrutture, servizi e valorizzazione del territorio.

E poi i temi che riguardano la qualità della vita e il futuro della Sicilia occidentale: ambiente, turismo, lavoro, infrastrutture e sicurezza, in una giornata ancora molto intensa sul fronte dell’attualità.

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