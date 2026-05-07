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Cronaca
07/05/2026 07:05:00

7 Maggio: Sempio non risponde, Rubio dal Papa, addio a Ted Turner e Beccalossi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/7-maggio-sempio-non-risponde-rubio-dal-papa-addio-a-ted-turner-e-beccalossi-450.jpg

E' il 7 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.


• A 19 anni dal delitto di Garlasco, la Procura di Pavia accusa Andrea Sempio dell’omicidio di Chiara Poggi. Ieri l’uomo è stato sentito dai pm, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere
• Oggi il procuratore chiederà formalmente di avviare la procedura per la revisione della condanna di Alberto Stasi, che lo ha saputo mentre era in metropolitana e si è commosso
• Questa mattina alle 11.30 il segretario di Stato americano, Marco Rubio, sarà ricevuto in udienza da papa Leone XIV in Vaticano
• La missione navale lanciata dagli Stati Uniti per forzare il blocco iraniano nello Stretto di Hormuz è durata non più di 48 ore: Trump l’ha chiusa, o “sospesa”, con un post sul suo social Truth
• Trump ha annunciato l’avvio di un’operazione di terra contro il traffico di droga dal Messico agli Stati Uniti


• È morto Ted Turner, l’uomo che negli anni 80 fondò la Cnn. Filantropo, ambientalista ed ex marito di Jane Fonda. Dal 2018 soffriva di una forma di demenza senile. Aveva 87 anni
• Se ne è andato anche Evaristo Beccalossi, storico numero 10 dell’Inter. Avrebbe compiuto 70 anni la settimana prossima. I funerali si terranno domani a Brescia
• Sui social sta circolando una foto che mostra un soldato israeliano mentre infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria in un villaggio cristiano nel Sud del Libano
• Piantedosi ha querelato Dagospia per la «continuativa, massiva, seriale e persistente campagna diffamatoria» sul caso Claudia Conte
• OpenAi sta accelerando lo sviluppo del suo primo smartphone. Avrà l’intelligenza artificiale al posto delle app
• A Punta Marina, località balneare del ravennate, è in corso un’invasione di pavoni. Tra i cittadini c’è chi li odia e chi li difende. Così si sono creati due schieramenti: i pro pav e i no pav
• La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera con l’hantavirus
• Gli scrittori Nicola Lagioia e Chiara Tagliaferri nel 2024 hanno avuto una figlia ricorrendo a una madre surrogata, si chiama Lula
• La finale di Champions League sarà tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Si giocherà il 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria
• L’Inter campione d’Italia sarà ricevuta dal Papa sabato a Roma in Vaticano
• Al Gran Premio di Miami si vendevano hot dog con caviale e oro commestibile
• Ai David di Donatello Le città di pianura ha vinto otto statuette, più de La Grazia di Sorrentino
• Paul McCartney e Ringo Starr hanno inciso il loro primo duetto in assoluto. Si intitola Home to Us, uscirà domani

Titoli
Corriere della Sera: Sempio, gli audio e le accuse
la Repubblica: Usa-Iran, intesa possibile
La Stampa: Trump-Iran, prove di intesa
Il Sole 24 Ore: Riparte il negoziato tra Usa e Iran / Borse ai massimi, giù petrolio e spread
Il Messaggero: L’audio shock / che accusa / Sempio
Il Giornale: «Io respinto da Chiara» / L’audio segreto dei pm / Adesso Sempio trema
Avvenire: Spiraglio Stretto
Qn: Usa e Iran tornano a trattare / Le Borse credono nella pace
Il Fatto: S’è incartato il governo
Leggo: Il video e le avance, le accuse a Sempio
Libero: Sempio si incastra da solo
La Verità: Ufficiale: vietato inseguire i banditi
Il Mattino: Napoli aspetta il Papa / «Festa al Plebiscito»
il manifesto: L’avversario
il Quotidiano del Sud: Trump, pressing per la pace / «Accordo in una settimana»
Domani: Iran-Usa, ritorno a Islamabad / «La guerra può finire a giorni»



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