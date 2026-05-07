Villa Rosina Nord, inaugurato il pannello dedicato a Rita Atria 

07/05/2026 12:52:00

Un momento dedicato alla memoria, alla legalità e alla partecipazione civica quello vissuto ieri pomeriggio a Villa Rosina Nord, dove è stato inaugurato il pannello commemorativo dedicato a Rita Atria all’interno dell’area verde della piazza che porta il suo nome, tra le vie Barraco e Augello.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Erythros A.P.S. in collaborazione con il Comitato cittadino “Piazza Pulita Villa Rosina Nord”, alla presenza di residenti e volontari del quartiere.

Il pannello rende omaggio alla giovane testimone di giustizia siciliana, divenuta simbolo di legalità e coraggio civile. Un messaggio che assume un significato ancora più forte in un luogo che, fino a pochi anni fa, versava in condizioni di totale degrado, trasformato in una discarica a cielo aperto.

L’area verde è stata infatti progressivamente recuperata grazie all’attività volontaria dei soci dell’associazione e agli interventi di riqualificazione sostenuti da Erythros, restituendo così uno spazio pubblico alla fruizione della comunità.

Nel corso dell’iniziativa è stato ribadito il valore della partecipazione civica nella cura dei beni comuni. I promotori hanno sottolineato come il recupero della piazza rappresenti un esempio concreto di collaborazione tra cittadini e realtà associative del territorio.

L’associazione ha inoltre lanciato un appello ai residenti affinché contribuiscano alla manutenzione ordinaria dell’area verde attraverso un sostegno volontario annuale di 10 euro destinato alle attività di pulizia e potatura.

Durante l’evento, la presidente di Erythros A.P.S., Elena Lombardo, ha evidenziato il valore simbolico dell’iniziativa, definendola il risultato di anni di lavoro condiviso e di impegno volontario.

Lombardo ha inoltre sottolineato come la figura di Rita Atria rappresenti soprattutto per i più giovani un esempio di legalità e partecipazione civile, indicando nell’impegno quotidiano dei cittadini uno strumento concreto di cambiamento sociale.



