Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
07/05/2026 12:52:00

Villa Rosina Nord, inaugurato il pannello dedicato a Rita Atria 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/villa-rosina-nord-inaugurato-il-pannello-dedicato-a-rita-atria-450.jpg

Un momento dedicato alla memoria, alla legalità e alla partecipazione civica quello vissuto ieri pomeriggio a Villa Rosina Nord, dove è stato inaugurato il pannello commemorativo dedicato a Rita Atria all’interno dell’area verde della piazza che porta il suo nome, tra le vie Barraco e Augello.

 

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Erythros A.P.S. in collaborazione con il Comitato cittadino “Piazza Pulita Villa Rosina Nord”, alla presenza di residenti e volontari del quartiere.

 

Il pannello rende omaggio alla giovane testimone di giustizia siciliana, divenuta simbolo di legalità e coraggio civile. Un messaggio che assume un significato ancora più forte in un luogo che, fino a pochi anni fa, versava in condizioni di totale degrado, trasformato in una discarica a cielo aperto.

L’area verde è stata infatti progressivamente recuperata grazie all’attività volontaria dei soci dell’associazione e agli interventi di riqualificazione sostenuti da Erythros, restituendo così uno spazio pubblico alla fruizione della comunità.

 

Nel corso dell’iniziativa è stato ribadito il valore della partecipazione civica nella cura dei beni comuni. I promotori hanno sottolineato come il recupero della piazza rappresenti un esempio concreto di collaborazione tra cittadini e realtà associative del territorio.

 

L’associazione ha inoltre lanciato un appello ai residenti affinché contribuiscano alla manutenzione ordinaria dell’area verde attraverso un sostegno volontario annuale di 10 euro destinato alle attività di pulizia e potatura.

 

Durante l’evento, la presidente di Erythros A.P.S., Elena Lombardo, ha evidenziato il valore simbolico dell’iniziativa, definendola il risultato di anni di lavoro condiviso e di impegno volontario.

Lombardo ha inoltre sottolineato come la figura di Rita Atria rappresenti soprattutto per i più giovani un esempio di legalità e partecipazione civile, indicando nell’impegno quotidiano dei cittadini uno strumento concreto di cambiamento sociale.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana