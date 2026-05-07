Pizzolungo, Maltese attacca: "Segnaletica distrutta, strade al buio e costa nel degrado"

07/05/2026 11:40:00

Un duro affondo contro lo stato di abbandono della frazione di Pizzolungo arriva dal consigliere comunale di opposizione del gruppo "Uniti per Erice 2027", avvocato Vincenzo Maltese, che ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione comunale denunciando una lunga serie di criticità irrisolte.

Al centro della segnalazione vi è la situazione della segnaletica stradale verticale lungo il tratto compreso tra la prima e la terza rotonda della zona abitata di Pizzolungo.

"Ancora una volta sono costretto a sollecitare la sostituzione della segnaletica ormai completamente sgretolata, cancellata e arrugginita, sia in entrata che in uscita dal centro abitato, con strisce pedonali praticamente invisibili", denuncia Maltese.

Il consigliere evidenzia inoltre la mancanza di dispositivi di sicurezza per i pedoni, chiedendo l’installazione di un segnale luminoso lampeggiante di attraversamento pedonale almeno nei pressi della prima rotonda.

"A Napola questi dispositivi sono stati installati – sottolinea – mentre a Pizzolungo vengono richiesti da oltre tre anni senza alcun intervento concreto".

La stoccata è all'indirizzo dell'assessora Carmela Daidone, nel lasciare intendere come l'amministrazione privilegi le zone di pertinenza della propria maggioranza.

Tra le criticità segnalate anche la presenza di blocchi di cemento disallineati lungo la linea di mezzeria in prossimità della semicurva vicino all’Hotel Tirreno.

Secondo Maltese, la situazione rappresenterebbe un potenziale pericolo per gli automobilisti diretti verso Trapani, soprattutto in presenza di auto parcheggiate lungo il lato destro della carreggiata.

L’interrogazione depositata dal consigliere comunale affronta poi altre problematiche legate al decoro urbano e alla sicurezza del territorio.

Nella zona di Cala Giunone e al cosiddetto pennello 35 viene richiesta l’installazione di cartelli di divieto di balneazione, come disposto recentemente dalla Capitaneria di Porto.

Il consigliere chiede inoltre interventi urgenti di scerbatura su tutte le strade della frazione e un servizio straordinario di pulizia della costa in vista della stagione estiva, in particolare nel tratto compreso tra via Giunone e il Km 9.

Secondo quanto denunciato, dopo le festività del 25 aprile e del Primo Maggio sarebbero stati abbandonati numerosi sacchi di rifiuti lungo il litorale.

Non manca poi il tema della pubblica illuminazione.

Via Camilla Alta, strada densamente abitata, risulterebbe infatti completamente al buio nelle ore notturne a causa del mancato funzionamento dei vecchi pali ad energia solare.

"A Pizzolungo vi sono ancora diverse zone completamente al buio – conclude Maltese – e nonostante le promesse e le rassicurazioni ricevute, le strade interne continuano a registrare gravi carenze o addirittura l’assenza totale di pubblica illuminazione".

Una sfilza di criticità messe insieme, nell'intento di voler fotografare un territorio abbandonato all'incuria.

Adesso si attende la risposta ufficiale dell’Amministrazione comunale per capire quali interventi intenda mettere in campo per affrontare le problematiche evidenziate.



