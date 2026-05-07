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Cittadinanza
07/05/2026 07:45:00

L'incredibile spreco di acqua a Marsala, da mesi c'è una perdita a Ponte Fiumarella

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/1778132909-0-l-incredibile-spreco-di-acqua-a-marsala-da-mesi-c-e-una-perdita-a-ponte-fiumarella.jpg

 L’acqua, si sa, è un bene prezioso.

 

 Eppure, dalle nostre parti, non ci si cura molto se ci sono perdite nelle condutture pubbliche. Una dimostrazione ne è la perdita d’acqua che da tempo si registra in contrada Ponte Fiumarella. E in particolare dalla valvola di una vecchia conduttura, in evidente condizione di degrado, che c’è sulla destra, andando in direzione Mazara, del ponte sul fiume Sossio.

 

 Un lettore che in bici passava da quelle parti ha scattato alcune foto e ce le ha inviate, chiedendosi: “Ma com’è possibile che ciò accada da tempo e nessuno intervenga per tamponare la falla?”. Della perdita d’acqua di Ponte Fiumarella ci eravamo già occupati, sempre su segnalazione di un cittadino, lo scorso 17 marzo . Ed è incredibile che ancora il problema non sia stato risolto. L’ulteriore segnalazione rimette al centro dell’attenzione le pessime condizioni di molte reti idriche pubbliche e la necessità di urgenti interventi di manutenzione e ammodernamento. 
 



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