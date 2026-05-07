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» Calcio
07/05/2026 09:59:00

Calcio Eccellenza: aria di rivoluzione nel Marsala - Addio ad Ignoffo e sguardo al futuro

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Non c’è tempo per i rimpianti in casa Marsala. La sconfitta contro il Partinicaudace, che ha calato il sipario su una stagione vissuta tra luci e ombre, è stata già consegnata agli archivi. Il club lilibetano, guidato dal Presidente Angelo Casa, ha scelto la via della concretezza, voltare pagina immediatamente per costruire, con largo anticipo, la scalata alla Serie D. La notizia era nell'aria, ma ora ha i crismi dell’ufficialità. Attraverso una nota stampa, la società ha annunciato che il rapporto con il tecnico Giovanni Ignoffo e il suo vice Marco Clemente terminerà il prossimo 30 giugno.

"La Società ringrazia entrambi per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata, augurando loro le migliori soddisfazioni personali e professionali". Un congedo cordiale che nasconde, però, una precisa scelta strategica, la ricerca di una guida tecnica capace di dare quella continuità di rendimento che è mancata nell'ultimo anno.

Il bilancio di Ignoffo a Capo Boeo non è stato fallimentare, ma neppure risolutivo. Numeri discreti che però non hanno cancellato le fragilità strutturali della squadra. Il Marsala visto in questa stagione è stato capace di sprazzi di grande calcio ma allo stesso tempo vittima di amnesie fatali nei momenti decisivi. Le recenti dichiarazioni del Presidente Casa hanno tracciato la rotta. Non si cercheranno scuse, ma soluzioni. La parola d'ordine è rifondazione tecnica. Il club starebbe già lavorando sotto traccia per il nuovo allenatore. Sebbene ci sia il massimo riserbo, l'identikit è chiaro, un profilo esperto, un "vincente" per la categoria, capace di gestire la pressione di una piazza esigente come Marsala. Insieme a lui, sarà fondamentale l'innesto di un nuovo Direttore Sportivo, figura chiave per ricostruire un organico che, con ogni probabilità, subirà una profonda metamorfosi.
Se l'area tecnica si prepara alla rivoluzione, il "cuore" dirigenziale rimane saldo. Il progetto 2026/2027 ripartirà quasi certamente dai pilastri Filippo Di Maggio ed Antonio Schio, bracci operativi della presidenza e con la nuova stagione già virtualmente iniziata, i tifosi attendono i primi colpi. Molti calciatori dell'attuale rosa hanno espresso il desiderio di restare, attratti dalla solidità del progetto societario, ma l'ultima parola spetterà al nuovo binomio DS-Allenatore. Il Marsala 1912 non vuole più essere una comparsa o una "eterna promessa" del campionato di Eccellenza. 



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