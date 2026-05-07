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» Calcio
07/05/2026 12:00:00

Alla mostra "Arbirtri Italiani", la maglia dell'ex fischietto marsalese Massimo D'Aguanno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/alla-mostra-arbirtri-italiani-la-maglia-dell-ex-fischietto-marsalese-massimo-d-aguanno-450.jpg

Dal 21 al 25 maggio 2026 la Galleria ARTEVENTS di Bergamo ospiterà la mostra “Arbitri Italiani”, organizzata dall’associazione “La passione di Yara”. L’iniziativa è dedicata alle figure arbitrali del calcio, comprendendo arbitri, assistenti e addetti al VAR.

 

Tra i materiali esposti sarà presente anche la maglia ufficiale appartenuta a Massimo D’Aguanno, ex arbitro e assistente arbitrale di Serie A. Il cimelio è parte del percorso espositivo dedicato alle carriere dei direttori di gara.

D’Aguanno ha calcato per diversi anni i campi del calcio professionistico italiano. La sua divisa viene esposta come testimonianza del ruolo svolto all’interno delle competizioni sportive.

 

La mostra prevede anche incontri e momenti di confronto. Il taglio del nastro è previsto per sabato 23 maggio, con la partecipazione dell’ex arbitro internazionale Paolo Casarin. Sono inoltre in programma serate tematiche con esponenti del mondo arbitrale, sportivo e giornalistico.

L’iniziativa propone un approfondimento sul lavoro degli arbitri e sulle diverse componenti che contribuiscono allo svolgimento delle partite di calcio.

 



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