Alla mostra "Arbirtri Italiani", la maglia dell'ex fischietto marsalese Massimo D'Aguanno

07/05/2026 12:00:00

Dal 21 al 25 maggio 2026 la Galleria ARTEVENTS di Bergamo ospiterà la mostra “Arbitri Italiani”, organizzata dall’associazione “La passione di Yara”. L’iniziativa è dedicata alle figure arbitrali del calcio, comprendendo arbitri, assistenti e addetti al VAR.

Tra i materiali esposti sarà presente anche la maglia ufficiale appartenuta a Massimo D’Aguanno, ex arbitro e assistente arbitrale di Serie A. Il cimelio è parte del percorso espositivo dedicato alle carriere dei direttori di gara.

D’Aguanno ha calcato per diversi anni i campi del calcio professionistico italiano. La sua divisa viene esposta come testimonianza del ruolo svolto all’interno delle competizioni sportive.

La mostra prevede anche incontri e momenti di confronto. Il taglio del nastro è previsto per sabato 23 maggio, con la partecipazione dell’ex arbitro internazionale Paolo Casarin. Sono inoltre in programma serate tematiche con esponenti del mondo arbitrale, sportivo e giornalistico.

L’iniziativa propone un approfondimento sul lavoro degli arbitri e sulle diverse componenti che contribuiscono allo svolgimento delle partite di calcio.



