Marsala: la Polisportiva Dribbling in Serie C1, sabato festa promozione davanti al pubblico di casa

07/05/2026 22:45:00

La Polisportiva Dribbling scrive una pagina storica del futsal marsalese conquistando, con una giornata d’anticipo, la promozione nel campionato di Serie C1, massimo torneo regionale di calcio a 5. Decisivo il pareggio ottenuto a Palermo contro il San Gregorio Papa, risultato che ha consegnato matematicamente ai biancorossi il primo posto nel campionato di Serie C2.

Un traguardo straordinario per la formazione lilibetana che, da neopromossa, ha saputo imporsi grazie a una stagione praticamente perfetta sotto la guida di mister Figuccio. Il tecnico ha compiuto una vera impresa sportiva conducendo la Dribbling dalla Serie D alla Serie C1 nel giro di appena due stagioni.

Sabato, con fischio d’inizio alle ore 17, la Dribbling chiuderà il proprio campionato davanti al pubblico amico ospitando, all’impianto della Fiumara del Sossio, il Club Olimpia. Una gara che non avrà peso sulla classifica dei marsalesi, già certi della promozione diretta grazie ai 65 punti conquistati, quattro in più del Futsal Emiri. Diverso invece il discorso per gli ospiti, fermi a quota 21 punti e ancora in lotta per evitare la retrocessione diretta.

Sarà soprattutto la giornata della festa. La Polisportiva Dribbling avrà infatti l’occasione di celebrare davanti ai propri tifosi una promozione che rappresenta molto più di un semplice risultato sportivo: un successo che valorizza l’intero progetto societario e il movimento giovanile biancorosso.

Al termine dell’incontro spazio alle celebrazioni con la presentazione ufficiale dello staff tecnico e del settore giovanile, simbolo di una società che guarda al futuro investendo sui più giovani. La serata proseguirà poi con un DJ set previsto a partire dalle 21:30, a chiudere una giornata pensata per coinvolgere tutta la comunità sportiva fatta di atleti, dirigenti, famiglie e tifosi.

Sabato, dunque, non sarà soltanto l’ultima partita della stagione, ma la celebrazione di un percorso costruito con passione, identità e spirito di gruppo.



