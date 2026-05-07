Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
07/05/2026 12:38:00

Mazara del Vallo, torna la pulizia ambientale di Plastic Free a Bocca Arena

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/mazara-del-vallo-torna-la-pulizia-ambientale-di-plastic-free-a-bocca-arena-450.jpg

Domenica 10 maggio torna l'evento di pulizia ambientale organizzato da Plastic Free Mazara, in collaborazione con l'associazione GIVA e con il patrocinio del Comune.

Il raduno dei volontari è fissato alle ore 8:30 in zona Quarara, all'altezza di via Sondrio. Da lì il gruppo, coordinato dalla referente Maria Mori, si muoverà verso Bocca Arena per ripulire il litorale roccioso da plastica e rifiuti abbandonati.

L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vogliano dare il proprio contributo. La partecipazione è libera e gratuita, ma è richiesta l'iscrizione preventiva attraverso il sito di Plastic Free (ci si può iscrivere da qui).

Per informazioni è possibile contattare la referente Maria al numero 339 4389137.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana