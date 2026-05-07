Mazara del Vallo, torna la pulizia ambientale di Plastic Free a Bocca Arena

07/05/2026 12:38:00

Domenica 10 maggio torna l'evento di pulizia ambientale organizzato da Plastic Free Mazara, in collaborazione con l'associazione GIVA e con il patrocinio del Comune.

Il raduno dei volontari è fissato alle ore 8:30 in zona Quarara, all'altezza di via Sondrio. Da lì il gruppo, coordinato dalla referente Maria Mori, si muoverà verso Bocca Arena per ripulire il litorale roccioso da plastica e rifiuti abbandonati.

L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vogliano dare il proprio contributo. La partecipazione è libera e gratuita, ma è richiesta l'iscrizione preventiva attraverso il sito di Plastic Free (ci si può iscrivere da qui).

Per informazioni è possibile contattare la referente Maria al numero 339 4389137.



