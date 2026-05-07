Ita Airways a Trapani Birgi: ecco le date dei voli per Roma

07/05/2026 17:58:00

Era già stato annunciato il ritorno di Ita Airways all’aeroporto di Trapani Birgi. Adesso ci sono anche le date: il collegamento diretto con Roma Fiumicino sarà operativo dall’1 luglio al 6 settembre.

La compagnia volerà ogni giorno tra lo scalo “Vincenzo Florio” e la Capitale. Il volo AZ1801 partirà da Roma Fiumicino alle 9:15, con arrivo a Trapani alle 10:30. Il rientro, con il volo AZ1800, è previsto da Trapani alle 11:15, con arrivo a Roma alle 12:40.

Si tratta di un collegamento importante per Birgi, soprattutto nel pieno della stagione estiva, utile sia per i residenti sia per i flussi turistici verso la Sicilia occidentale.

La novità arriva in una fase positiva per l’aeroporto trapanese. Aprile è stato un mese record, con 123.638 passeggeri, 938 voli operati e un traffico internazionale vicino al 50% del totale. Numeri sostenuti anche dal ritorno della base Ryanair e dall’aumento dei collegamenti nazionali ed europei.



