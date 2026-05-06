Canottieri Marsala sul podio all’Italia Cup ILCA 2026: oro per Noto e argento per Genna

06/05/2026 22:11:00

La Società Canottieri Marsala, guidata dal presidente Renzo Carini, rientra da Marina di Camerota con un bilancio di grande prestigio dopo la terza tappa della Italia Cup ILCA 2026. Tre giorni di regate intense e quasi 300 imbarcazioni in acqua hanno fatto da cornice a un doppio risultato di rilievo per i colori lilibetani.

Protagonista assoluto è Filippo Noto, che conquista il titolo ILCA 4 Under 16 confermando uno stato di forma eccezionale. Solo poche settimane fa il giovane velista aveva già ottenuto il titolo europeo ILCA 4 U16 a Murcia, in Spagna, consolidando la sua posizione tra i talenti di riferimento del programma federale Next Generation.

Ottimo risultato anche per Giulio Genna, che nella classe olimpica ILCA 7 chiude al secondo posto assoluto. Dopo un avvio di regata già promettente, con la seconda posizione nella prima giornata, il velista marsalese conferma il suo valore tra i migliori specialisti italiani della categoria.

Con un oro Under 16 e un argento assoluto, la Canottieri Marsala si conferma tra le realtà più competitive della tappa campana. Un risultato che premia il lavoro sul settore giovanile e sul percorso olimpico, dopo l’organizzazione della prima tappa del Trofeo Optimist Kinder e i recenti successi internazionali di Noto.

La Italia Cup ILCA tornerà nelle prossime settimane con la quarta tappa: per Noto e Genna l’obiettivo è restare stabilmente ai vertici, mentre per la Canottieri Marsala continua la missione di portare la vela siciliana ai massimi livelli nazionali.



