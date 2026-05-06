Trapani, Dario Cassini chiude la stagione dell'Ariston con "Faccio del mio peggio"

06/05/2026 12:39:00

Chiude in commedia la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston. Sabato 9 maggio alle 21:00, il palco di Corso Italia 4 ospita Dario Cassini con il suo nuovo spettacolo "Faccio del mio peggio", ultimo appuntamento della stagione diretta artisticamente da Alessandro Costa.

Un one man show senza filtri, costruito su monologhi brillanti e taglienti in cui Cassini disseziona vizi, manie e contraddizioni dell'Italia contemporanea. Il registro è quello della stand-up comedy intelligente e irriverente: leggerezza e profondità si alternano senza sosta, con un ritmo che non lascia respiro al pubblico – nel senso migliore del termine.

Tra i temi toccati anche le fobie della modernità, come la anatidaephobia – la paura, del tutto reale, di essere osservati da un'anatra – trasformata in spunto per riflessioni esilaranti. Il "peggio" del titolo non è una resa, ma una dichiarazione di metodo: sdrammatizzare la realtà usando la comicità come strumento di lettura del presente.

Volto noto di Zelig, Colorado e Only Fun, Cassini ha costruito nel tempo uno stile diretto e coinvolgente che lo ha reso uno dei comici più riconoscibili del panorama italiano tra cinema, televisione e teatro.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del Cine Teatro Ariston, al Cinema Royal e al Cinema Diana, dalle 18:00 alle 23:00. Disponibili anche online su Liveticket (Bonus Cultura accettato solo online).

Prezzi:

Platea A: 25,00 €

Platea B: 20,00 €

Galleria: 15,00 €

(Diritti di prevendita inclusi)

Contatti: Tel. 0923/364261 – WhatsApp 389 627 5308 – www.cineteatroariston.trapani.it



