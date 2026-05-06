Trapani, convegno fibromialgia: "un dolore da non crederci"

06/05/2026 17:00:00

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, sabato 9 maggio si terrà una giornata di studio dal titolo “Fibromialgia: un dolore da non crederci”: un momento di approfondimento e confronto su una patologia ancora oggi poco compresa e spesso sottovalutata.

L’appuntamento è fissato presso il Museo San Rocco, dove si svolgerà il convegno accreditato ECM promosso dall’Ordine dei Fisioterapisti Palermo Trapani, in collaborazione con la sezione territoriale dell’Associazione Italiana di Fisioterapia.

La fibromialgia è una sindrome cronica dolorosa caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso, rigidità, stanchezza cronica (astenia) e disturbi del sonno, che colpisce prevalentemente le donne. Non è una malattia autoimmune o infiammatoria, ma un disturbo funzionale del sistema nervoso che amplifica la percezione del dolore. Il trattamento è multidisciplinare, combinando farmaci (antidepressivi, miorilassanti, talvolta anticonvulsivanti), attività fisica aerobica, supporto psicologico e terapie fisiche.

Al centro dell’incontro il tema del dolore, uno degli aspetti più invalidanti della sindrome fibromialgica. Secondo i dati richiamati dagli studi ufficiali, sono oltre due milioni gli italiani che convivono con questa condizione, caratterizzata da dolori diffusi, stanchezza cronica e, spesso, da una scarsa comprensione sociale.

Durante i lavori verrà evidenziata la necessità di un approccio transdisciplinare nella gestione della fibromialgia, che coinvolga diverse figure sanitarie lungo il percorso di cura del paziente.

Il dolore, infatti, sarà analizzato da più punti di vista: da quello medico tradizionale a quello fisioterapico-riabilitativo, che mira a individuare esercizi terapeutici specifici per migliorare la qualità della vita.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alle più recenti interpretazioni in ambito fisioterapico, che invitano a superare la visione del dolore come elemento estraneo da eliminare, proponendolo invece come possibile conseguenza di alterazioni nella percezione e nell’attenzione al corpo. Un approccio che trova applicazione anche nello studio delle disfunzioni del pavimento pelvico.

Nel corso della giornata interverranno fisioterapisti e altri professionisti sanitari, chiamati a condividere esperienze cliniche e modelli di intervento. Al centro, la necessità di superare la tradizionale separazione tra mente e corpo, per adottare una visione sistemica della persona.

L’iniziativa si inserisce tra le attività di sensibilizzazione legate alla Giornata mondiale e punta a promuovere lo scambio di conoscenze tra professionisti, con l’obiettivo di offrire strumenti sempre più efficaci per rispondere ai bisogni di salute dei pazienti fibromialgici.



