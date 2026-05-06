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Cronaca

» Sanità
06/05/2026 21:20:00

Paziente di 90 anni operato allo stomaco da sveglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/paziente-di-90-anni-operato-allo-stomaco-da-sveglio-450.jpg

Un’operazione ad alta complessità su un paziente di 90 anni è stata eseguita con successo all’ospedale Ingrassia dell’Asp di Palermo. Si tratta di una gastrectomia per adenocarcinoma gastrico effettuata con tecnica mini-invasiva e, aspetto raro, in anestesia locoregionale, che ha permesso al paziente di restare vigile per tutta la durata dell’intervento.

 

A guidare l’équipe chirurgica è stato il dottor Guido Martorana, con il supporto del team di Chirurgia. La parte anestesiologica è stata invece seguita da Antonio Di Fede, con Stefano Bellanca e lo staff dedicato.

Nonostante l’età avanzata, il decorso post-operatorio è stato rapido e senza complicazioni, consentendo una dimissione in tempi brevi e il ritorno a casa del paziente.

Secondo il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze, il risultato conferma “l’elevato livello di sicurezza e qualità raggiunto anche negli interventi più delicati, grazie all’integrazione tra competenze chirurgiche e anestesiologiche e all’uso di tecniche sempre meno invasive”.

 

L’ospedale Ingrassia opera con un approccio multidisciplinare che accompagna il paziente in tutte le fasi, dalla diagnosi precoce fino al trattamento e al follow-up. In questo percorso sono coinvolti anche i servizi di screening, gastroenterologia e oncologia, in collaborazione con strutture esterne.

La chirurgia, sottolinea l’azienda sanitaria, punta sempre più su tecniche laparoscopiche che riducono il trauma operatorio e favoriscono un recupero più veloce.

“Il lavoro di squadra è fondamentale – ha aggiunto Martorana – perché consente di affrontare anche casi complessi in pazienti molto anziani con risultati concreti e una migliore qualità di vita”.

 



Sanità | 2026-05-06 21:20:00
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