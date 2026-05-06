Marsala: dal 14 al 17 maggio i festeggiamenti di San Francesco di Paola

06/05/2026 12:37:00

Marsala si prepara a vivere giorni di intensa spiritualità e partecipazione comunitaria in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. Un programma ricco e articolato accompagnerà fedeli e cittadini dal 14 al 17 maggio 2026, tra celebrazioni religiose, momenti culturali e tradizioni popolari.



Ad aprire il calendario sarà giovedì 14 maggio con la Santa Messa delle ore 18:00. Il giorno successivo, venerdì 15 maggio, oltre alla celebrazione eucaristica prevista alla stessa ora, spazio alla musica con il concerto inedito “Peace & Love”, in programma alle 21:00 presso la chiesa, che vedrà protagonista Gino De Vita accompagnato da un quartetto d’archi e voce.



Il cuore dei festeggiamenti sarà sabato 16 maggio. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, è previsto il raduno dei ragazzi del catechismo in parrocchia, seguito dalla processione verso il porto con la partecipazione della banda musicale. Il corteo attraverserà alcune delle principali vie cittadine fino a raggiungere il piazzale del porto, dove si terrà la suggestiva deposizione della corona d’alloro in mare. La serata proseguirà con la Santa Messa e con l’esibizione del gruppo folkloristico “Marsala Antica”, per concludersi con i giochi pirotecnici.



Domenica 17 maggio si chiuderà il programma con due celebrazioni: la Santa Messa delle ore 11:00 e quella delle 18:00, alla presenza delle autorità. A seguire, la tradizionale processione per le vie della città, che attraverserà numerosi quartieri, coinvolgendo l’intera comunità in un momento di forte identità e devozione.

Le liturgie eucaristiche del triduo saranno presiedute da don Enrico Parolari, educatore e formatore dell’Arcidiocesi di Milano, mentre l’organizzazione è curata dal comitato festa guidato dal parroco don Giuseppe Titone. Un appuntamento che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare, confermando ancora una volta il forte legame tra Marsala e le sue radici religiose e culturali.



