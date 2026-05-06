Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
06/05/2026 12:37:00

Marsala: dal 14 al 17 maggio i festeggiamenti di San Francesco di Paola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/marsala-dal-14-al-17-maggio-i-festeggiamenti-di-san-francesco-di-paola-450.jpg

Marsala si prepara a vivere giorni di intensa spiritualità e partecipazione comunitaria in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. Un programma ricco e articolato accompagnerà fedeli e cittadini dal 14 al 17 maggio 2026, tra celebrazioni religiose, momenti culturali e tradizioni popolari.
 

Ad aprire il calendario sarà giovedì 14 maggio con la Santa Messa delle ore 18:00. Il giorno successivo, venerdì 15 maggio, oltre alla celebrazione eucaristica prevista alla stessa ora, spazio alla musica con il concerto inedito “Peace & Love”, in programma alle 21:00 presso la chiesa, che vedrà protagonista Gino De Vita accompagnato da un quartetto d’archi e voce.
 

Il cuore dei festeggiamenti sarà sabato 16 maggio. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, è previsto il raduno dei ragazzi del catechismo in parrocchia, seguito dalla processione verso il porto con la partecipazione della banda musicale. Il corteo attraverserà alcune delle principali vie cittadine fino a raggiungere il piazzale del porto, dove si terrà la suggestiva deposizione della corona d’alloro in mare. La serata proseguirà con la Santa Messa e con l’esibizione del gruppo folkloristico “Marsala Antica”, per concludersi con i giochi pirotecnici.
 

Domenica 17 maggio si chiuderà il programma con due celebrazioni: la Santa Messa delle ore 11:00 e quella delle 18:00, alla presenza delle autorità. A seguire, la tradizionale processione per le vie della città, che attraverserà numerosi quartieri, coinvolgendo l’intera comunità in un momento di forte identità e devozione.
Le liturgie eucaristiche del triduo saranno presiedute da don Enrico Parolari, educatore e formatore dell’Arcidiocesi di Milano, mentre l’organizzazione è curata dal comitato festa guidato dal parroco don Giuseppe Titone. Un appuntamento che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare, confermando ancora una volta il forte legame tra Marsala e le sue radici religiose e culturali.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana