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Politica
06/05/2026 09:00:00

Trasporti verso le Egadi in affanno: "residenti penalizzati già a maggio"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/trasporti-verso-le-egadi-in-affanno-residenti-penalizzati-gia-a-maggio-450.jpg

Il circolo Fratelli d’Italia Isole Egadi “La Frontiera” accende i riflettori su una criticità sempre più evidente con l’avvio della stagione turistica: la difficoltà nei collegamenti marittimi per i residenti delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo.

 

Boom di richieste e corse già sature

Dai primi giorni di maggio si registra un forte aumento della domanda di trasporto marittimo che ha rapidamente portato alla saturazione delle corse disponibili. Una situazione che limita concretamente la possibilità di spostamento per i cittadini residenti, con ripercussioni su lavoro, studio, salute e vita familiare.

Il “vuoto” prima dell’orario estivo

Particolarmente delicato è il periodo che precede l’attivazione dell’orario estivo, prevista solo a giugno. In questa fase, l’offerta dei collegamenti non appare adeguata a sostenere l’incremento dei flussi turistici, lasciando scoperta una finestra temporale già caratterizzata da una forte pressione.

Continuità territoriale da garantire

Dal circolo si ribadisce come la continuità territoriale non possa restare un principio astratto, ma debba tradursi in condizioni concrete di accesso ai servizi per chi vive stabilmente nelle isole. Il bilanciamento tra esigenze turistiche e diritti dei residenti viene indicato come obiettivo imprescindibile.

Le proposte: posti riservati ai residenti

Tra le soluzioni avanzate, si propone l’introduzione di una quota garantita di posti riservati ai residenti su ogni corsa, utilizzabili fino a poco prima della partenza. Una misura ritenuta necessaria per assicurare mobilità e servizi essenziali.

Richiesta di intervento immediato

La situazione attuale, sottolinea Fratelli d’Italia, richiede un intervento rapido ed efficace. Senza azioni concrete, il rischio è quello di compromettere la vivibilità stessa del territorio insulare. Da qui l’appello alle istituzioni competenti per una risposta tempestiva e risolutiva.

 



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