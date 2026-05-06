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Politica
06/05/2026 16:10:00

Trapani, il M5S lancia “NOVA”: cittadini al centro del confronto  

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/trapani-il-m5s-lancia-nova-cittadini-al-centro-del-confronto-450.jpg

Il Movimento 5 Stelle di Trapani annuncia una nuova tappa locale di “NOVA – Parola all’Italia”, l’iniziativa nazionale promossa dal presidente Giuseppe Conte con l’obiettivo di coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione delle priorità politiche per il futuro del Paese.

 

L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026, a partire dalle ore 10:00, presso il Phi Hotel La Tonnara di Bonagia Resort, nel territorio di Valderice. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che vedrà attivi, nello stesso weekend, cento spazi di confronto simultanei in tutta Italia.

 

A caratterizzare l’evento sarà un format partecipativo innovativo basato sull’Open Space Technology (OST), che supera i tradizionali schemi delle convention politiche: niente relatori, nessun programma predefinito e totale libertà per i partecipanti di proporre temi e contribuire alla discussione. 

L’obiettivo è costruire in modo condiviso proposte concrete attraverso il confronto diretto tra cittadini, professionisti, associazioni e rappresentanti del tessuto economico locale.

 

Infatti, almeno la metà dei partecipanti sarà composto da cittadini non iscritti al Movimento 5 Stelle, a conferma della volontà di rendere l’iniziativa inclusiva e aperta. 

L’invito è rivolto a tutta la comunità, indipendentemente dall’appartenenza politica.

 

Durante l'iniziativa verranno affrontate le questioni centrali per il territorio trapanese: crisi idrica, infrastrutture, occupazione, sanità, legalità e scuola. Problematiche che, secondo i promotori, necessitano di maggiore attenzione a livello nazionale.

 

“NOVA non è la promessa di ascoltare, ma la costruzione pubblica e verificabile di un metodo per farlo”, questa la missione del progetto che punta a raccogliere contributi concreti da portare all’interno del dibattito politico nazionale.

 

La partecipazione è gratuita ma soggetta a registrazione, in considerazione del numero limitato di posti previsto dal metodo OST. 

Si potrà aderire attraverso il form https://nova2026.it/?vai=partecipa

 



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