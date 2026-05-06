Meteo Sicilia, caldo in aumento ma cielo velato: verso un weekend quasi estivo

06/05/2026 08:28:00

Caldo in aumento, ma senza il cielo limpido che ci si aspetterebbe. La Sicilia continua a fare i conti con l’alta pressione subtropicale, che porta temperature sopra la media ma anche nuvole e polvere sahariana.

Mercoledì 6 maggio: caldo e cielo opaco

Per la giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, su tutta l’Isola prevalgono condizioni tutto sommato stabili. Il cielo si presenta però spesso parzialmente nuvoloso o velato, a causa di nubi medio-alte e della presenza sempre più diffusa di pulviscolo sahariano, che rende l’atmosfera grigia e poco luminosa.

Nel corso della giornata non sono attese precipitazioni significative: la situazione resta asciutta quasi ovunque. Solo in serata, tra le zone occidentali e settentrionali, non si escludono brevi e isolati piovaschi.

Le temperature sono in lieve aumento e si mantengono già sopra le medie stagionali. I venti soffiano dai quadranti meridionali, a tratti anche sostenuti, soprattutto sul Canale di Sicilia, dove potranno raggiungere intensità di burrasca. Mari generalmente mossi, localmente molto mossi a ovest.

Nei prossimi giorni arriva la “fiammata africana”

Il quadro meteo non cambierà di molto nei prossimi giorni, ma con una differenza sostanziale: il caldo aumenterà in modo più deciso. Una massa d’aria calda di origine nordafricana investirà l’Isola, spinta dai venti di scirocco.

Già da giovedì e venerdì si registrerà un ulteriore rialzo delle temperature, accompagnato ancora da cielo velato e foschia. Il sole ci sarà, ma filtrato da sabbia e nuvole alte.

Weekend quasi estivo: punte fino a 30 gradi

Il picco del caldo è atteso nel fine settimana, con una vera e propria “fiammata africana”. Domenica 10 maggio, giornata della Festa della Mamma, potrebbe essere la più calda: in città come Palermo e nelle aree interne si potranno sfiorare i 30 gradi.

Scirocco e afa protagonisti

A dominare la scena saranno i venti meridionali, che oltre a far salire le temperature porteranno anche una sensazione di afa e il solito cielo lattiginoso tipico delle incursioni africane.

In sintesi: in Sicilia si entra in una fase quasi estiva, ma con un’atmosfera più africana che mediterranea. Caldo sì, sole un po’ meno.



