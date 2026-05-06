Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
06/05/2026 17:10:00

“Tre assessori in quattro anni: la sanità siciliana rimane ostaggio della politica”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/tre-assessori-in-quattro-anni-la-sanita-siciliana-rimane-ostaggio-della-politica-450.jpg

Egregio direttore di TP24,

 in questi giorni il presidente della regione Schifani,  ha nominato tre nuovi assessori di cui uno alla salute . È il terzo assessore che cambia in meno di quattro anni, nell assessorato più delicato, più importante, quello che gestisce oltre il 50% del bilancio regionale. Può mai funzionare la sanità in questa terra, quando la durata media di un assessore è di un anno e qualche mese? Da anni siamo in attesa del piano sanitario regionale , che dovrebbe  potenziare e migliorare l’organizzazione sanitaria, piano che è stato bocciato dal governo nazionale che è dello stesso colore politico, quindi sicuramente per inadempienze gravi. 

 

Nell’Asp di Trapani c’è sempre un commissario al posto del direttore generale. Un’Asp che con un eufemismo potremmo dire sfortunata, sicuramente per i cittadini, visto i tanti direttori e dirigenti con problemi giudiziari e continuamente sostituiti.  Nel frattempo i tempi delle liste d’attesa continuano a essere lunghi, l’emigrazione dei pazienti verso gli ospedali delle regioni del centro nord non diminuiscono, i trasferimenti a Palermo nemmeno.  Mentre tante  persone non si possono curare o lo fanno con ritardo,  i politici che ci stanno governando pensano a come piazzare i loro uomini di fiducia non tanto per migliorare, in questo caso, il sistema sanitario ma per un loro tornaconto clientelare. 

 

Assunzioni e appalti pilotati almeno per un ritorno elettorale, se non per altro. Anche “le case e gli ospedali di comunità” realizzati con i fondi del Pnrr, che dovevano essere pronti e funzionali, con apparecchiature e personale, massimo entro fine giugno,  sono in notevole ritardo, con il rischio di perdere anche questa grande opportunità. E la provincia di Trapani è quella messa peggio. Come cittadini meritiamo più rispetto, un sistema sanitario molto ma molto più efficiente e “una classe politica migliore”.                  

 

 Dott. Alberto Di Girolamo



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana