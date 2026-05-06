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Economia

» Lavoro
06/05/2026 17:34:00

Salemi, aumentano le ore per i dipendenti comunali: accordo tra Comune e sindacati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/salemi-aumentano-le-ore-per-i-dipendenti-comunali-accordo-tra-comune-e-sindacati-450.jpg

Al Comune di Salemi si sblocca la vertenza dei lavoratori. Dopo un lungo e articolato confronto tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali, è stato autorizzato l’incremento stabile di un’ora dell’orario contrattuale per tutto il personale dipendente. A darne notizia sono i segretari di CISL FP Palermo Trapani e UIL FP Trapani, Matteo Pollina e Giorgio Macaddino.

 

Il provvedimento nasce dall’esigenza, più volte espressa dai lavoratori e sostenuta con determinazione dalle sigle sindacali, di ottenere un segnale concreto che rappresenti l’avvio di un percorso più ampio di valorizzazione economica e professionale del personale.

“Esprimiamo vivo apprezzamento nei confronti del sindaco di Salemi, Domenico Venuti Scalisi – dichiarano Pollina e Macaddino – per la sensibilità istituzionale dimostrata nel recepire le richieste avanzate da CISL e UIL. L’incremento stabile di un’ora dell’orario contrattuale, maturato dopo lunghe trattative, rappresenta un primo ma fondamentale passo verso il rafforzamento della dignità dei dipendenti comunali”.

 

Secondo i sindacati, si tratta del risultato di un dialogo costruttivo fondato sull’ascolto delle esigenze reali di chi opera quotidianamente all’interno dell’ente.

“Confermiamo sin da ora – concludono – la nostra piena disponibilità a proseguire il confronto con l’amministrazione per individuare ulteriori soluzioni condivise, capaci di valorizzare il personale e, di conseguenza, migliorare i servizi offerti alla cittadinanza”.



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