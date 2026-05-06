Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
06/05/2026 13:00:00

Marsala, lo schiaffo che interroga tutti: autorità, educazione e responsabilità collettiva

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/marsala-lo-schiaffo-che-interroga-tutti-autorita-educazione-e-responsabilita-collettiva-450.jpg

Il ragazzo schiaffeggiato su un autobus di linea a Marsala è il segno di un fallimento sociale. Il 29, ultima data utile per la presentazione delle liste elettorali per le amministrative di Capo Boeo, si è consumato un episodio che deve far riflettere e interrogare l’elettorato attivo e passivo, la politica e la famiglia.

Tp24 ha trasmesso un video che, al di là delle responsabilità individuali, mette a nudo una vulnerabilità più profonda: quella che riguarda autorità e confini, educazione e reazione, regole e rispetto.

 

 

La scena ha visto come protagonisti il conducente di un bus pubblico, uno studente e passeggeri rimasti impassibili. Da quanto emerge, l’adolescente, sollecitato a spegnere la sigaretta, si è rifiutato replicando con una parolaccia. Il guidatore, che in quella circostanza rappresentava l’autorità — come da lui stesso ricordato (“sono un pubblico ufficiale”) — ha avuto una reazione scomposta, ricorrendo a un comportamento inadeguato al ruolo. Alla maleducazione non si risponde con l’abuso dei mezzi di correzione: l’autorità deve essere accompagnata dall’autorevolezza, non dall’arbitrarietà.

 

Fermo restando il biasimo totale verso il giovane, la manifestazione di indifferenza dei presenti — fatta eccezione per la voce di un compagno che gli suggerisce di sedersi — rappresenta una resa incondizionata della comunità, una mancanza di senso civico che porta a considerare il fatto come qualcosa che “non ci riguarda”. Questo è stato il comportamento degli astanti; assenti, invece, le due agenzie educative per antonomasia: la famiglia e la scuola, che non hanno fornito agli attori in scena gli strumenti adeguati.

 

Anche la politica deve fare ammenda e costruire una rete con scuola e famiglia per aiutare le persone a formarsi e ad attenersi al rispetto delle regole e delle funzioni che si ricoprono. Poi sono intervenuti i social, con il consueto scontro tra “guelfi e ghibellini”, che in queste vicende — come nelle campagne elettorali — diventano le cloche dell’etere.

 

Poiché il focus dell’accaduto è l’educazione, l’auspicio è che tutti noi possiamo trarre una lezione pratica dall’approccio pedagogico del “learning by doing” — imparare facendo — teorizzato da John Dewey, che pone l’esperienza diretta al centro dell’apprendimento, oltre la teoria. Per trasformare un’altra tegola per una città in sofferenza in un laterizio per la sua rinascita.

 

Vittorio Alfieri

 



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana