Marsala, Patti presenta programma e assessori: “Ci prenderemo cura della città”

06/05/2026 06:00:00

Ieri mattina la candidata sindaca di Marsala Andreana Patti ha presentato alla stampa la squadra degli assessori designati e il programma elettorale.



Patti, impegnata in un tour tra i quartieri della città, ha spiegato di aver riscontrato una “trascuratezza umana oltre che politica”. Da qui la scelta di mettere al centro della sua proposta il principio ispirato a don Milani: “I care”. Prendersi cura della città significa, nelle sue parole, prendersi cura dei cittadini: “Noi opponiamo un concetto fondamentale: ci prenderemo cura della città. Il mio programma è una dichiarazione d’amore per Marsala”.

Nel documento programmatico, che supera le 60 pagine, si legge: “Governare, per noi, significa tenere insieme ciò che spesso viene affrontato separatamente: lavoro, ambiente, mobilità, sociale, turismo”.

Dieci punti per Marsala

Il filo conduttore è il “prendersi cura”, declinato in dieci ambiti:

Città diffusa

Fragilità

Genere e generazioni

Lavoro, impresa, economie

Cultura, identità, bellezza

Turismo e attrattività

Ambiente, animali, mare

Comunità, sicurezza, legalità

Istituzioni, trasparenza, futuro

Infrastrutture e grandi opere utili

Alcune proposte

Tra i punti qualificanti, scuole aperte, sicure e inclusive: “Il nostro impegno parte da una priorità chiara: garantire edifici scolastici sicuri, dignitosi e di qualità”. Previsti monitoraggi costanti, un piano straordinario di messa in sicurezza (anche antisismica), maggiore controllo nelle aree scolastiche negli orari di ingresso e uscita e il superamento degli interventi emergenziali attraverso una manutenzione programmata.

Ampio spazio anche all’abbattimento delle barriere architettoniche e sociali, con attenzione all’accessibilità delle spiagge e la candidatura al premio europeo Access City Award, dedicato alle città più inclusive.

Sul fronte delle politiche di genere, Patti ha sottolineato l’intenzione di valutare l’impatto di ogni azione amministrativa, con particolare attenzione a infrastrutture e servizi come gli asili.

Tra le altre priorità: una biblioteca comunale fruibile fino a tarda sera, un rapporto più stretto con il mondo imprenditoriale e il rilancio dell’identità marsalese, a partire da agricoltura ed enologia: “Dobbiamo costruire reti di sviluppo locale che investano sulla crescita”.

Prevista anche l’istituzione di “zone verdi” videosorvegliate, pensate come spazi sicuri dove i cittadini possano muoversi senza timori.

Gli assessori designati

Quattro i nomi annunciati: due politici e due tecnici.

Per la componente politica: Linda Licari (PD) e Daniele Nuccio (AVS).

Per la componente tecnica: il generale Salvatore Vullo e l’ingegnere informatico Enrico La Sala.

Gli ulteriori assessori saranno scelti secondo criteri di meritocrazia, esperienza e competenza: “Non ci sarà un momento di riposo”, ha avvertito Patti.

La Sala ha descritto Marsala come “una città saccheggiata socialmente”, sottolineando la necessità di riorganizzare la macchina comunale: mappatura delle competenze, definizione di obiettivi, monitoraggio e comunicazione dei risultati.

Nuccio ha criticato il clima della campagna elettorale, definendolo “esacerbato” e distante da un confronto programmatico.

Licari ha invece riportato l’attenzione sulle contrade e sulle carenze del trasporto pubblico, evidenziando come le donne siano spesso le più penalizzate.

“Io sono Vullo, non Vannacci”

Il generale Salvatore Vullo, esperto di sicurezza e legalità, ha risposto a chi lo ha accostato al generale Vannacci: “Rispetto il generale Vannacci, ma ha fatto scelte personali. Io mi chiamo Vullo”.

A chiudere, la stessa Patti: “Generale non è sinonimo di Vannacci”.



