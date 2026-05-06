Marsala, le cantine ai candidati sindaco: “La città riparta dall’enoturismo”

A Marsala la campagna elettorale passa anche dai vigneti. E non è una metafora: Barraco Vini, Cantine Fina, Baglio Donna Franca, Baglio Oro e Fabio Ferracane hanno invitato i candidati alla carica di sindaco a un confronto aperto sui temi della sostenibilità, dello sviluppo imprenditoriale e dell’enoturismo.

Il messaggio è chiaro: se Marsala vuole davvero ripartire, deve farlo anche dal vino, dalle sue cantine, dai paesaggi della zona nord, da quell’area che negli ultimi anni è diventata una delle più attrattive per i turisti italiani e stranieri.

Gli imprenditori firmatari dell’appello — Antonino Barraco, Marco Fina, Giacomo Ansaldi, Michele Cottone e Fabio Ferracane — rivendicano il lavoro fatto in questi anni: aziende che esportano il nome di Marsala nel mondo, accolgono visitatori, raccontano il territorio e contribuiscono a costruire l’immagine della città come “Città del Vino”. Ma adesso, dicono, non basta più.

Le cantine chiedono alla politica un impegno concreto, a partire dai primi cento giorni del nuovo mandato: strade sicure, servizi essenziali, contrasto alle discariche abusive, cura del paesaggio. Perché è difficile parlare di eccellenza enoturistica mondiale se poi i turisti devono fare lo slalom tra buche, rifiuti e incuria.

“Non vogliamo chiedervi l’impossibile, ci basta il coraggio dell’impegno”, scrivono gli imprenditori ai candidati. L’obiettivo è mostrare direttamente a chi aspira a governare Marsala il potenziale dell’area nord e le criticità che frenano lo sviluppo.

L’invito è rivolto a tutti i candidati sindaco: un confronto aperto, pubblico, per discutere di un comparto che può diventare una leva decisiva per l’economia cittadina. Perché Marsala, città del vino per storia e vocazione, deve ancora dimostrare di esserlo davvero anche nei servizi, nella programmazione e nella cura del territorio.

Ecco il testo:

Barraco Vini, Cantine Fina, Baglio Donna Franca, Baglio Oro e Fabio Ferracane invitano i candidati alla carica di Sindaco a un confronto aperto sui temi di sostenibilità e sviluppo imprenditoriale.

E questo invito parte con un manifesto chiaro e preciso: se Marsala deve ripartire che lo faccia dall’enoturismo!

Le nostre aziende, situate nella zona paesaggisticamente più bella ed evocativa di Marsala, ormai da anni sono punto di riferimento per i tanti turisti italiani e stranieri che scelgono di trascorrere le loro vacanze in città. Siamo imprenditori del vino ed esportiamo qualità e orgoglio marsalese in tutto il mondo. Questo si traduce in numeri di presenze annuali sempre in maggiore crescita che simboleggiano quanto il comparto enoturistico sia la leva su cui premere affinché si possa considerare Marsala – davvero – una Città del Vino.

Da anni le aziende che rappresentiamo hanno contribuito fattivamente a rendere l’area Nord di Marsala uno dei fiori all’occhiello della città. Complice il panorama naturale di cui godiamo e il privilegio di poterci prendere cura quotidianamente dei luoghi che abitiamo, abbiamo creato un sistema virtuoso e prestigioso.

Ma questo adesso non basta. Non più. Adesso abbiamo bisogno che la politica e gli amministratori locali ci riconoscano il nostro impegno e ci aiutino a rendere questi luoghi accessibili e fruibili.

Per questo chiediamo la possibilità di incontrare tutti i candidati Sindaci alle prossime elezioni amministrative. Abbiamo bisogno di mostrarvi quanto potenziale ancora abbiamo da esprimere, di farvi innamorare – così come lo siamo noi – di un luogo unico al mondo. Luogo che ha bisogno di essere curato, difeso e valorizzato.

Non vogliamo chiedervi l’impossibile, ci basta il coraggio dell’impegno. Stiamo entrando nel vivo della stagione estiva che per noi si traduce in un cospicuo numero di presenze giornaliere di ospiti, da ogni parte del mondo, che sono desiderosi di conoscere le nostre storie. Ma non possiamo accoglierli come si deve se le nostre strade sono distrutte e rischiano di mettere in pericolo i turisti e i nostri collaboratori. Non possiamo pensare di portarli a vivere la magia del frastuono silenzioso dei nostri vigneti se a ogni passo troviamo discariche abusive che inquinano la terra e lo sguardo. Ecco, quindi, che vi chiediamo l’impegno di garantirci i servizi essenziali, nei primi cento giorni di mandato, per rendere questi luoghi non più solo bellissimi ma capaci di trainare un intero comparto verso le vette più alte delle eccellenze enoturistiche mondiali.

Riteniamo fondamentale che chi si candida a guidare la nostra città possa ascoltare direttamente le esigenze, le criticità e le proposte che emergono dal territorio e da chi su questo territorio ha deciso di investire. Perché sempre di più i sistemi locali hanno bisogno di una collaborazione di fiducia tra pubblico e privato e noi siamo certi di rappresentare un modello virtuoso e scalabile.

Confidiamo quindi nella disponibilità di tutti i candidati ad accogliere questo invito e a partecipare a un momento di confronto aperto.

Restiamo disponibili a collaborare all’organizzazione dell’incontro e a definire insieme modalità e tempi che possano favorire la più ampia partecipazione possibile.

Con l’auspicio che questa proposta possa essere accolta positivamente, porgiamo cordiali saluti.

Antonino Barraco, Marco Fina, Giacomo Ansaldi, Michele Cottone, Fabio Ferracane