Mazara, prorogate le scadenze dei bandi relativi  Città Metropolitane e Città Medie Sud 

06/05/2026 16:18:00

Con due distinti avvisi pubblicati nell'albo pretorio online del Comune di Mazara e nel portale TuttoGare, il dirigente del V Settore comunale ha prorogato le scadenze dei due bandi finalizzati all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e successiva gestione delle azioni e dei servizi finanziati dal Programma Nazionale Città Metropolitane e Città Medie Sud 2021-2027.

In particolare è stato prorogato dalla precedente scadenza del 9 maggio alla nuova scadenza del 25 maggio, il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al bando del progetto "StartJob Mazara - Start up del servizio di orientamento al lavoro e counselling del Comune di Mazara del Vallo” e finanziato con 522.900 euro.

Slitta anche il termine di presentazione delle domande, dal 16 maggio alla nuova scadenza del primo giugno, per la presentazione delle domande relative al progetto "Giovani protagonisti - HUB di innovazione sociale per la prevenzione del disagio giovanile e l’incentivazione della partecipazione giovanile” finanziato con 553.400 euro.

Incontro con Enti del Terzo Settore. Venerdì 8 maggio con inizio alle ore 10,30 presso la Sala "Danilo Dolci" del Civic Center si terrà un incontro con gli Enti del Terzo Settore e gli stakeholder (portatori di interesse) del territorio per comunicare l’avvio della fase operativa dell’attuazione delle operazioni finanziate nell’ambito del Programma Nazionale Città Metropolitane e Città Medie Sud 2021/2027 Priorità 5 e Priorità 6. L'incontro è promosso dall'Amministrazione comunale con il supporto dell’Assistenza Tecnica di Strategic Team of Planning.

Nel portale TuttoGare del Comune di Mazara del Vallo sono attualmente pubblicati due avvisi e relativi modelli di domanda.







Questi i link contenenti avvisi, modelli di domanda e documentazione:





"StartJob Mazara - Start up del servizio di orientamento al lavoro e counselling del Comune di Mazara del Vallo”

"Giovani protagonisti - HUB di innovazione sociale per la prevenzione del disagio giovanile e l’incentivazione della partecipazione giovanile”







