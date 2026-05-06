Trapani, “Libertà è la libertà”: il Liceo "Rosina Salvo" in scena tra teatro e filosofia

06/05/2026 17:30:00

Il Liceo “Rosina Salvo” di Trapani porta in scena lo spettacolo teatrale “La libertà è la libertà”, un evento che si inserisce nel più ampio percorso di educazione sentimentale promosso dall’istituto e che debutterà giovedì 8 maggio, presso l'auditorium della scuola Giuseppe Pagoto di Erice, con doppia rappresentazione: alle ore 9.00 per gli studenti e alle ore 20.30 per il pubblico.

I due spettacoli vedranno protagoniste studentesse e studenti del Liceo trapanese, impegnati in un’esperienza artistica e formativa che unisce teatro, letteratura, filosofia e musica.

Lo spettacolo nasce dall’adattamento e dalla regia del professore Francesco Balò, docente di filosofia, e rappresenta il capitolo conclusivo di una trilogia progettuale sviluppata nel corso di tre anni scolastici.

Un percorso che ha attraversato, in successione, i temi della tecnica, dell’amore e della libertà, intesa come nucleo fondante dell’identità individuale e della relazione con l’altro.

Il progetto si colloca all’interno delle attività di educazione alla dimensione emotiva e relazionale, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti in un percorso di consapevolezza personale attraverso il confronto con i grandi interrogativi del pensiero umano.

La rappresentazione si struttura come un intreccio scenico di testi tratti da alcuni dei più importanti autori della letteratura e della filosofia occidentale: Sofocle, Dostoevskij, Orwell, Kierkegaard e Camus. A questi si alternano momenti musicali interpretati dagli stessi studenti, in una composizione corale che mira a restituire la complessità del tema della libertà nelle sue molteplici declinazioni.

Elemento di particolare rilievo sarà la lectio magistralis del professore Massimo Bruno, docente di greco e latino, che offrirà un approfondimento sull’“Antigone” di Sofocle, mettendo in luce le tensioni etiche e politiche legate al rapporto tra legge, coscienza e libertà individuale.

Il progetto è stato fortemente sostenuto dalla dirigente scolastica Giuseppina Messina, che ha accompagnato l’iniziativa come occasione di crescita culturale, espressiva e formativa per l’intera comunità scolastica.

La rappresentazione serale sarà aperta al pubblico previa prenotazione, mentre quella mattutina sarà dedicata agli studenti dell’istituto. Un appuntamento che conferma il ruolo della scuola come spazio vivo di elaborazione culturale, dove il sapere si traduce in esperienza condivisa e partecipata.



