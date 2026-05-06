SiciliAmbiente Summer School 2026: il documentario come esperienza formativa internazionale

06/05/2026 00:00:00

La SiciliAmbiente Summer School è un progetto formativo internazionale dedicato al documentario, inserito nella 18ª edizione del SiciliAmbiente Film Festival, che si conferma come un punto di riferimento per cinema, ambiente e diritti umani, grazie anche a collaborazioni con realtà come il Green Film Network, l’AAMOD, il Centro Sperimentale di Cinematografia, la Griffith Film School, Greenpeace e Amnesty International.

La Summer School, realizzata in collaborazione con la Scuola Varan di Parigi (fondata da Jean-Luc Godard), si terrà dal 14 al 18 luglio e accoglierà un numero ristretto di partecipanti (6–12 tra studenti e giovani professionisti). Il percorso è intensivo e pratico: i partecipanti realizzeranno un cortometraggio documentario di circa 3 minuti, seguendo tutte le fasi di produzione, dalla scrittura al montaggio.

Il tema del lavoro sarà il ritratto di un’attività artigianale, con un approccio che unisce pratica e riflessione critica sul linguaggio del documentario. Ogni corto sarà poi proiettato durante la serata finale del festival.

La quota di partecipazione è di 300 euro (o 500 euro con alloggio), con 3 borse di studio complete riservate principalmente ai residenti in Sicilia.

La presentazione ufficiale del progetto si terrà il 7 maggio a Roma presso l’AAMOD, con proiezioni di cortometraggi delle edizioni precedenti e un incontro pubblico.



